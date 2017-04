La Rondalla, embajadora de Ordizia

Un año más, como lo viene haciendo, ininterrumpidamente desde aquel 1997 en el que visitó París, la Rondalla Laguntasuna, aprovechaba las vacaciones de Semana Santa para llevar a cabo su ya tradicional salida, viaje que en esta ocasión le llevaba a Granada.

Iniciativa que puso en marcha hace 20 años con la idea de estrechar lazos entre sus componentes, en una exigente prueba de convivencia; muchas horas juntos, poco espacio, sobre todo en el autocar, y una apretada agenda turística que cumplir. Una propuesta que servía de aliciente ante la rutina de los ensayos y premio a todo un compromiso. Viaje que desde entonces comparte con aquellos ordiziarras, que así lo estiman, hasta completar el autobús, vehículo, como no podía ser de otra manera, de la compañía Aizpurua, a los mando del amigo Patxi, responsabilidad a la que no ha faltado en estas dos décadas, lo que además de chófer, le convierte en esmerado chef, consejero, etc.

Desde aquella primera salida a la capital de Francia, a la veintena de rondallistas siempre les han acompañado amigos de la agrupación que han completado el medio centenar de plazas del bus.

Prueba de fuego y consiguientes que queda claro han animado a reeditar, año tras año, la iniciativa. Dos décadas que le han permitido a la agrupación musical recorrer media Europa; diferentes zonas de Francia, Holanda, Italia, Gran Bretaña, etc. En 2015 el destino fue Córcega y el año pasado, la expedición ordiziarra optaba por poner rumbo a Cádiz.

Experiencia por tierras andaluzas que animaba a repetir, esta vez con la vista puesta en Granada. Nada de playa y tumbona sino rigurosa agenda cultural que establecía, tras toda una noche de viaje, nada más llegar, visita, a las 08.00 de la mañana del miércoles, sin prisa pero sin pausa, de la Alhambra y el Generalife.

A partir de ahí, y recurriendo a la hora del mediodía, llegado el momento del rancho de la tropa, saciar el apetito mediante el sistema 'pic nic', o comida 'estilo liebre', la expedición ordiziarra recorría, en dura prueba ante el mareo, La Alpujarra, con parada obligada en Trevélez para hacer acopio de género, y visita a las pintorescas localidades de Capileira y Pampaneira.

Y de la misma manera afrontaba la subida a Sierra Nevada, en los últimos días de funcionamiento de la estación de esquí, así como el desplazamiento a Almuñecar. Y en el contexto, día libre, por supuesto en Granada capital, donde en apretada agenda había opción a visitar el Albaicín, la catedral, etc, y cómo no, la parte vieja, en la que disfrutar de las generosas tapas.

Aunque la Rondalla acudía sin instrumentos y en consecuencia, sin intención de ofrecer actuación alguna, no faltó la ocasión de interpretar varias de las obras del cancionero, evidentemente 'a capella'. con el consiguiente éxito y recompensa para la primera voz.

A la hora del balance, una vez más, satisfacción general y para los más jóvenes seguro que un recuerdo inolvidable. Y zanjado ya el viaje de 2017 toca ir pensando en el del año que viene.