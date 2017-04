El basket urdiña piensa ya en su emocionante final de liga

Últimas horas vacacionales para el basket urdiña que este martes vuelve a los entrenamientos para afrontar el que promete ser un emocionante final de liga.

De la última jornada disputada reseñaremos que el cadete femenino de segundo año, tercer clasificado, recibía la visita del TAKE Uzturre que era cuarto, con el mismo número de victorias que las ordiziarras. El calendario quiso que, por motivos ajenos a lo meramente deportivo, el conjunto de Jone no dispusiese de los efectivos necesarios para afrontar esta jornada y tuviese que echar mano de las jugadoras del equipo infantil de rendimiento. No defraudaron los refuerzos, haciendo un segundo cuarto de ensueño en el que mantuvieron al Take con dos únicos puntos para obtener un parcial de 22 a 2 y jugando un partido muy serio consiguieron doblegar a un directo rival por diez puntos. 50 a 40. Sobresaliente el encuentro de todas las participantes.

El infantil masculino recibía la visita del Alumak ISB azpeitiarra , conjunto que ocupa la segunda posición de la tabla, con una victoria menos que los urdiñas, que son poseedores de la primera. El partido de pronóstico incierto, puesto que ambos conjuntos presentan argumentos suficientes para hacerse con la victoria. Sin embargo en esta ocasión la argumentación local fue más extensa y mejor puesta en escena que la foránea por la que la victoria se quedó en casa. Ordizia 45 Alumak 27.

El infantil femenino de rendimiento se desplazaba en la jornada del domingo hasta Donostia para enfrentarse al Easo Arritxulo. Las ordiziarras ocupan la quinta posición con un partido menos disputado, mientras que las donostiarras, con seis victorias menos, ocupaban la octava posición. El encuentro fue de claro color urdiña, aunque hay que decir que en ningún momento fue un partido fácil. Ambos conjuntos se exprimieron hasta dar todo su juego y conseguir que el encuentro fuese muy disputado. Las ordiziarras se hicieron con el primer cuarto por 6 a 12 haciendo un juego, limpio, con ideas claras y efectivo. También se adueñaron del segundo dando continuidad a la clave del encuentro, buena concentración, buenos movimientos en el uno contra uno y haciendo una defensa consistente. Al descanso, Easo Arritxulo 14 Ordizia 26. La tercera tanda de diez minutos también fue para las urdiñas, manteniendo la cabeza fría, puesto que el encuentro comenzaba a enquistarse por la dureza, que se mostraba en algunas acciones. La diferencia al final del tercer cuarto era de 19 puntos en favor de las urdiñas, 21 a 40. El cuarto y último cuarto fue el único que cedieron. Las locales en un intento de hacerse con el marcador, realizaron un pressing, que podríamos calificar de extremo, ante la connivencia arbitral. Lo que hizo que se obtuviera una victoria de sólo diez puntos, cuando el dominio había sido total. Final del encuentro Easo Arritxulo 36 Ordizia 46.

El infantil femenino txiki sigue con paso firme en su categoría, y obtuvo una victoria holgada ante el Oiartzungo Saski Lagunak. El buen trabajo del equipo y qué duda cabe de su entranador, Markel, está haciendo que el equipo crezca y asiente los fundamentos de este deporte. En lo que respecta a esta última jornada las ordiziarras dominaron a su rival, en el parqué y basaron su triunfo en un buen segundo cuarto, consiguiendo un parcial de 19 a 7, para hacerse con la victoria final por 45 a 27.