El exceso de confianza lleva al primer equipo de balonmano a conocer la derrota

Decimotercera jornada, mal número se diría, y el primer equipo de balonmano, el Siglo XX Plater Prestatuak, acababa conociendo el sabor de la derrota, concretamente en el encuentro que le reunía en Zumarraga ante el Urola. La primera, en este campeonato de liga, 32-28. Lo cierto es que el conjunto ordiziarra no jugó bien y que, sobre todo falló en la labor defensiva, como lo demuestra el hecho de que encajó 10 goles más de los que lleva anotados, como media, esta temporada.

Al descanso se llegó con un 15-13 que hacía concebir esperanzas, pero el segundo tiempo transcurrió por los mismos derroteros, mal en defensa y poco acierto en ataque. A pesar de todo, los de Patxi Etxeberria tuvieron en los últimos minutos la oportunidad de empatar el partido a 27, pero no fue así y el equipo anfitrión se hizo con una merecida victoria.

Mal partido del Ordizia, que ofreció poca movilidad e intensidad en el trabajo defensivo, lo que le llevó a encajar demasiados goles, para lo que habitualmente está sucediendo. Además, esta misma situación se dio en el trabajo ofensivo, a pesar de marcar 28 goles falló en exceso y ni siquiera fue capaz de mover a la defensa contraria. Perdió muchos balones, dando opciones de ataque, fácil, al equipo contrario.

«Esta derrota nos la hemos de tomar como algo que puede pasar en cualquier momento, y nos tiene que hacer ver que no se puede bajar la guardia en ningún momento. Cualquier equipo te puede ganar si no se afronta el partido con ganas e intensidad. De todos modos, es preferible perder un partido ahora, a estas alturas de la temporada al objeto de que sirva de aviso de que no se puede bajar la guardia en ningún momento».

Por su parte, el segundo equipo, el pub Amonane, cosechaba una nueva victoria en su desplazamiento a Donostia. Tras un flojo inicio, que le hizo ponerse 5 goles abajo, los jugadores ordiziarras reaccionaron mejorando sus prestaciones defensivas, llegando al descanso con 12-11 en contra pero esperanzador. En el segundo tiempo el partido prosiguió por esa línea ascendente y el joven conjunto urdiña logró una clara victoria, 21-29, que le permite avanzar puestos en la clasificación.

Derrota del juvenil femenino de segundo año frente al Egia, 30-32, si bien gracias al gol average particular el equipo urdiña mantiene el primer puesto del grupo y el quinto en el Campeonato de Gipuzkoa. El equipo de primer año caía ampliamente en Legazpi, frente a La Salle, por un evidente 33-16.

Tampoco tuvo suerte el equipo masculino, escuadra que en este caso perdía por un ajustado 27-25 en Eibar. Tras un muy flojo inicio en el que perdía 10-2 los urdiñas remontaron para acercarse pero ya no tener tiempo de conseguir la victoria.

En categoría cadete el equipo masculino vencía 26-33 en Egia. El primer tiempo fue muy flojo por parte urdiña, 16-13, periodo que remedió con un gran segundo tiempo. Los equipos femeninos registraban, ahí es nada, sendos empates a 16. El de segundo año en Gasteiz y el de primer año en Majori frente al Zarautz.

En categoría infantil el equipo femenino de segundo año perdía 16-6 en Zarautz, mientras que el de primer año estuvo cerca de la victoria en Majori, donde cayó 15-16 frente al Hernani. Por su parte el equipo masculino cedió un 26-16 en Egia.

Baloncesto

El segundo equipo vuelve a abrir la amplia agenda del basket urdiña, arranque de la cartelera del fin de semana que llevará a cabo a las 20.00 horas en Majori, donde recibe al Alde Zaharra B, sexto clasificado con ocho victorias. Ante la celebración de la decimoquinta jornada, los ordiziarras, decimosegundos, con tres triunfos, empiezan a estar obligados a ganar para salir de los puestos que cierran la clasificación.

Respecto al partido disputado por el cadete femenino de segundo año en Majori ante el BKL beasaindarra, diremos que las pupilas de Jone protagonizaron un partido serio, con alternancias en el marcador, pero bien dirigido desde el banquillo. Buena colocación defensiva y mejor destreza anotadora que llevó a las urdiñas a rubricar un resultado final de Ordizia 36-Arri-BKL 26.

Pala

Segundo triunfo consecutivo en el campeonato de Euskal Herria de pala corta para Ibarguren y Olaran, que se imponían, a domicilio, al Donibane, en Iruña, 37-40. De la misma manera, Ibarguren II y Andonegi vencían en casa ante el Gazteleku de Andoain; 40-39.

Por su parte, derrota para Arrieta y Letamendia en el Beti Alai ante la pareja de la sociedad Kurene (Sopelana), 27-40, y de Luzuriaga y Garrido en Getxo.

En el Torneo Primavera, tercera victoria para Goren Oiarbide y Mikel Arantzegi en Errenteria, 4-35. Menor suerte para Ibon Zurutuza y Josetxo Erize que perdieron 35-12 contra el Euskal Jolas, de Deba.