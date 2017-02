Tres celebraciones con arraigo

Llega un nuevo mes de febrero y con él vuelven tres celebraciones, consecutivas, que Ordizia guarda, mima y reedita, puntualmente. Tres festividades; hoy 2 de febrero, la Candelaria; mañana día 3, San Blas; y el 4, víspera de Santa Agueda, envueltas en esa mixtura; en ese mundo, en el que se entrelaza lo religioso con lo festivo, celebraciones que, en cualquier caso, cuentan con un gran arraigo en la localidad.

Abre la trilogía tradicional, la Candelaria; la fiesta de la luz; de la vida, para la Iglesia. Conmemoración que la parroquia celebrará en la misa de las 7 de esta tarde, en la que procederá al antiquísimo rito de la bendición de las velas.

Una festividad convertida, por otra parte, en referencia meteorológica para lo que queda de invierno, al que ya le hemos quitado más de un mes. Vaticinio acuñado en la observación al que la sabiduría popular le adjudica la máxima o márchamo profético, a modo de refrán: 'Kandelarian hotz, negua motz. Kandelarian bero, negua gero'.

Tras la Candelaria, mañana viernes, San Blas, obispo y mártir, abogado y protector de los males de garganta. En esta ocasión, oficio a las 9 de la mañana, de nuevo en la parroquia, y 'benedíciti' para los alimentos. Jornada que la costumbre entroniza al rosco de pan, cuya denominación es la misma que la del santo, como el gran protagonista de la festividad, aro de masa y levadura horneado del que se venderán miles de unidades.

No es que la producción del día se multiplique, como recuerdan los profesionales del sector, sino que se trata de un día en el que no sólo, prácticamente nadie pide pan integral, de centeno, etc, (barra sólo para las meriendas) sino que, salvo los despistados, todos los panes que se venden, previo encargo, responden a esta fórmula cilíndrica. Eso sí, siempre, acompañados de la misma pregunta; ¿está bendecido?.

Junto al tradicional rosco, no faltarán, a su vez, las rotuladas y alusivas opillas, pero además, la costumbre anima a reclamar ese halo protector para aquellos condimentos, que de una manera u otra aparecen en la práctica totalidad de los platos que se elaboran: sal, harina y azúcar. Con lo que la costumbre aconseja hacer acopio de estos dos aderezos, a ser posible, en cantidad suficiente para que no falten a lo largo de todo el año. Condimentos a los que suelen acompañar una amplia variedad de viandas, fundamentalmente aquellas también de uso cotidiano que, de igual manera, al pasar por el gaznate deben proteger la garganta de posibles afecciones.

Y el sábado, víspera de Santa Agueda, que este año al no tratarse de una jornada lectiva, los escolares de primaria celebrarán mañana, en el propio centro escolar. No faltarán a su cita con las notas musicales y coplas en torno a la mártir siciliana la coral Santa Ana, fiel garante de la vieja costumbre, y el coro de Larrun Arri. Coros, que a partir de las 19.00 acompañados del sonido de las 'makilas', interpretarán por las calles céntricas las 'kopla zaharrak'.

Y el propio sábado a las 20.00, turno para otra antiquísima tradición ya que las campanas de la parroquia ofrecerán su mejor repique, en recuerdo, según la tradición oral, de aquel día en el que llegó hasta el Arciprestazgo la noticia de la beatificación del que luego sería San Martín, transmisión oral que según otras voces rememora el aviso de su martirio.