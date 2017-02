El Ampo Ordizia mereció mejor suerte ante el VRAC Quesos

No solo no defraudó la decimoquinta jornada de la máxima categoría del rugby sino que en Altamira dejó la sensación de que los del Goierri a punto estuvieron de darle un susto al potente Quesos. Todo ello en un partido en el que la grada, a priori, entendía no era de la liga de los de casa. Y lo que son las cosas, en el duelo de pateadores, jugador determinante en el rugby actual, el local, que goza de una alta efectividad, no en vano es el cuarto mejor anotador de la liga, no tuvo su día.

Gran trabajo de la delantera, a la vista de la diferencia de peso y envergadura, paquete que hizo un gran derroche de entrega. Al final un punto, sin duda importante. Punto que a su vez se llevó el Getxo, cierre de la tabla, animado donde los haya, en el que cuatro puntos separan al colista del noveno clasificado, eso sí con el Hernani, décimo, con un partido disputado menos. Tela, los emparejamientos de la próxima jornada, la decimosexta, que tendrá lugar el día 19.

Por otra parte, la selección femenina de rugby a siete está ya en Sidney, donde mañana viernes y el sábado, disputará la segunda de las pruebas de las World Rugby HSBC Women´s sevens series, certamen que por primera vez acoge la localidad de Sidney. Torneo en el que concurre Amaia Erbina, y en el que, lamentablemente, la mala suerte ha querido que no participe Enara Cacho, quien se lesionaba en la concentración, previa, de Valladolid, rotura de peroné, de la que ya ha sido operada. Un contratiempo al que toca darle la vuelta.

Las leonas han quedado encuadradas en el grupo C junto a Rusia, Inglaterra y Estados Unidos.

En cuanto a los demás equipos del Ordizia RE diremos que los de Xabi Rodríguez, mermados de efectivos, se imponían en su visita al Iruña, 0-31. Exito en esta ocasión para los sub16 y sub18, ante el Gernika en Urbieta, escuadras homónimas a las que se impusieron; 7-21 y 18-31, respectivamente. Más difícil lo tuvo el sub14 en Landare, donde perdía contra el Hernani 35-5.

Baloncesto

El cadete masculino afrontaba en Arrasate una misión imposible ya que mermado por las bajas acudía con únicamente siete jugadores de los que dos no jugaron por estar enfermos. Es decir, que a efectos prácticos tan solo dispuso de cinco componentes a los que hay que reconocerles, ante todo, coraje. Les costó entrar en el partido, dado que la superioridad física era alarmante en favor de los anfitriones.

En cualquier caso, los urdiñas recuperaron balones defensivos, hicieron una buena defensa zonal, y cuando el momento lo requería el tránsito a la defensa hombre daba también sus frutos. Sin embargo el juego interior de los del Alto Deba fue demoledor.

Los ordiziarras realizaron un buen baloncesto, y a ratos, llegaron a hacer un juego de ataque de gran nivel, desnivelando la defensa local. Al final, Mondragon Unibertsitatea 72-Ordizia 42. Buen encuentro y mejor actitud en una jornada que deben olvidar cuanto antes.

Fútbol

En fútbol la película de los hechos fue al revés y el cadete de honor se traía los 3 puntos de Mondragón. Los de Enrike y Axier controlaron el partido y los cerrajeros llegaron pocas veces a la meta urdiña. Tras el descanso, Armendariz marcaba el que sería el definitivo 0-1.