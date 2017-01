El primer equipo de basket se refuerza en la segunda plaza tras ganar en Mungia

La victoria en su visita a Mungia, le permite al primer equipo de basket no perder comba en la clasificación, mantener la segunda plaza de la liga, a una sola victoria del líder, el Baskonia, y además abrir brecha respecto a la tercera posición, tras la derrota del San Cernín en el derbi navarro que le reunió con el Burlada.

El partido comenzaba a las cuatro de la tarde, con dos triples consecutivos de la escuadra ordiziarra en el primer minuto de juego. Un arranque fulminante que el conjunto vizcaino no supo contrarrestar hasta el minuto tres de juego, en el que logró la primera canasta. Los ordiziarras, fieles a su juego intenso, con rápidas transiciones y apoyado en una fuerte defensa, iban marcando el ritmo de este primer cuarto, que terminaba con Mungia 15-Ordizia 20.

Tras la reanudación, la iniciativa volvió a llevarla el conjunto urdiña. Los de Mendiluze y Sarasola arrancaron con un triple y para el minuto 3 la ventaja era de nueve puntos, ventaja que se volvió a repetir en dos ocasiones más a lo largo de este cuarto. Sin embargo a partir del minuto 8 un leve parón anotador de los del txoko permitió que los vizcaínos se acercasen hasta los 5 puntos con lo que el encuentro llegó a su ecuador, Mungia 30-Ordizia 35.

El envite no estaba decidido, quedaba todavía toda la segunda parte y, aunque, los ordiziarras parecían controlar el juego la diferencia en el marcador no terminaba de inclinar la balanza. Al comienzo del tercer cuarto los urdiñas apretaron el acelerador y lograron culminar en canasta las rápidas transiciones que conseguían tras los robos de balón y dominio reboteador. La ventaja al minuto seis era de trece puntos, 34 a 47. En ese momento el equipo local cambió de estrategia y pasó la defensa a zona. Este cambio de planteamiento hizo que los urdiñas se desorientasen y provocasen una reacción de los anfitriones, que se acercaron hasta los cuatro puntos que indicaba el luminoso, 46-50.

La última tanda de diez minutos sería definitiva. Los ordiziarras volvieron a protagonizar un mejor arranque de cuarto y cosecharon una ventaja de 11 puntos para el minuto 4, pero los vizcaínos respondieron y recortaron en dos minutos hasta los 5 puntos, 54-59. Tres minutos para el final y el partido aún no estaba decidido. No obstante, los del txoko obtuvieron una ventaja de diez puntos a falta de dos minutos para que gestionaron perfectamente para hacerse con la victoria, Mungia 59-Ordizia 71.

El segundo equipo ofreció un buen inicio de partido, en Donostia frente al STL Azkune (Lizeo Santo Tomás) jugando con gran concentración y llevándose los rebotes bajo los aros, como consecuencia se hicieron con el tanteo parcial del primer cuarto STL Azkune 10-Ordizia 13. Pero en el segundo la suerte les fue adversa. Los chicos de Mike conseguían tiros francos, en buenas posiciones si bien no materializaban su objetivo, circunstancia que les llevó a los donostiarras a hacerse con el segundo periodo e irse al descanso con un tanteo de 28 para el STL Azkune por 21 los del txoko. La reanudación del encuentro fue del mismo corte que el segundo cuarto, para desidia de los ordiziarras. No conseguían anotar y a pesar de tener más opciones de canasta que los anfitriones no obtuvieron la recompensa perseguida, Azkune 48-Ordizia 30.

Derrota en el último segundo

El sénior femenino disputaba el primer encuentro de la segunda fase ante el Askatuak, en casa. El partido comenzó con buen juego urdiña, que tapaba las acciones de ataque de las jugadoras donostiarras y consumaban sus ataques en canastas. El encuentro estaba igualado, no había dominador por lo que era un bonito partido. El primer cuarto cayó del lado local por 11-8. El segundo continúo por la misma senda. Las del txoko controlaban bien a sus rivales en defensa, y trataban de crear oportunidades de canasta entrelazando buenos movimientos en ataque. Al descanso las urdiñas seguían por delante, 19-15.

En la tercera tanda de diez minutos, el encuentro comenzó a enquistarse. Las foráneas protestaban todas y cada una de las jugadas de ataque que no conseguían encestar, gracias al buen hacer de las ordiziarras. En defensa más de lo mismo, protestar, de malos modos, cada acción ofensiva que llevaban a cabo las locales. Por si fuera poco, algunas jugadoras comenzaron a jugar de un modo muy agresivo, no sabiendo muy bien dónde está la línea roja. Nuestras chicas no perdieron el norte, a pesar de que jugar en esas condiciones puede sacar del encuentro a cualquiera. El tercer cuarto también cayó del lado urdiña 27-23.

Sin embargo la reanudación no sonrió a las ordiziarras. El juego, ya enquistado, favorecía a las donostiarras que consiguieron definitivamente sacar del encuentro a las locales. Tuvieron ocasiones de llevarse el envite, pero los lanzamientos, que en otras ocasiones habían entrado, no se convertían en puntos. Al final Ordizia 32-Askatuak 34.

Partido intenso y bien jugado por el equipo local, inmerecida derrota. Las foráneas deberían repasar su actuación, tanto en la cancha como en banquillo, para futuras actuaciones.