Las mujeres en la historia de Ordizia

De la mano de la asociación Kimetz, a las 18.30 horas en Barrena, va a tener lugar la presentación del documental y de la publicación 'La aportación de las mujeres a la historia de Ordizia'.

Exponen en Kimetz que las mujeres somos las grandes invisibilizadas de la historia. Los libros no cuentan el incansable trabajo que durante años hemos realizado, incluso el de casa, sin el cual el actual sistema del bienestar sería insostenible. Nuestra asociación está muy sensibilizada con esta cuestión y por ello hemos emprendido este proyecto.

«A través de esta publicación queremos poner en valor el trabajo de todas las mujeres de Ordizia, pueblo en el que se han prodigado muchas mujeres: pintoras, deportistas, médicas, cantantes, empresarias, baserritarras, políticas, profesoras, catedráticas, fotógrafas, comerciantes, trabajadoras de la industria, un largo listado de mujeres más y menos conocidas», reseñan.

Un proyecto que comenzó en el 2013 con la elaboración de un documental en el que finalmente se recogen las entrevistas a 22 mujeres del municipio, que además incluye fotografías recopiladas por la aportación de las mujeres participantes, la propia asociación, y el Ayuntamiento, que ha colaborado a través de las áreas de Igualdad y Cultura. Aportación y testimonio, insisten en Kimetz en el que ha resultado fundamental la colaboración de Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, y de la Diputación.

Las mujeres participantes han nombrado las aportaciones de otras siendo conscientes de que nos dejamos a muchas. Por ello esta publicación es un reconocimiento a todas las mujeres de Ordizia que han contribuido a la construcción de nuestro pueblo.

Se ha tratado de un proceso participativo en el que desde Kimetz nos hemos implicado activamente contactando con las mujeres, diseñando la publicación y contrastándola 'mano a mano' con Murgibe, la entidad que ha elaborado técnicamente el documental y la publicación. Este documento pretende, exponen, plasmar cómo vivían, se organizaban, los trabajos productivos y reproductivos que realizaban, recoger sus trayectorias vitales y profesionales, su visión de la igualdad de mujeres y hombres, las dificultades y barreras que han tenido que superar por salirse de sus roles tradicionales asignados a su sexo y el gran trabajo que han realizado fuera y dentro de casa.

Además de dejar constancia de su gran legado, por ejemplo, en el impulso del euskera, la creación de las ikastolas, la primera guardería municipal, la participación igualitaria en las fiestas, su notoria presencia en el comercio y el trabajo en diferentes fábricas del entorno como Bilore, CAF, Estanda, Cartonajes Nadal, Carrocería Modelo, Cuchillería Goenaga, Orkli, etc.

«Con todo hemos conseguido visibilizar a las mujeres en la construcción cultural, social, educativa, económica, sindical, laboral, etc, de la Ordizia del siglo XX que la 'historia oficial' no ha recogido pudiendo dejar su huella de cara al futuro. Por ello queremos que tanto la publicación como el documental se conozcan en nuestro pueblo, se utilicen en los centros educativos, etc, para hacer justicia y colocar a las mujeres en el merecido lugar de la historia de nuestro municipio.