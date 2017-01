Trabajado triunfo del primer equipo de baloncesto ante el Burlada en Majori

El partido que disputó el primer equipo de baloncesto ante el Burlada no defraudó, en absoluto, las expectativas. La cita, 4 de la tarde del sábado, ambiente frío en el exterior de Majori, que en el interior comenzaba a templarse debido a la afluencia de público que atraía el anunciado encuentro. La afición esperaba con vehemencia el primer partido del año, en casa, del buque insignia urdiña, y evidentemente respondió, a pesar de lo intempestiva de la hora. Sus buenos resultados representaban, sin duda, un buen reclamo, más si cabe cuando se ve competir a esta escuadra. Segunda posición de la tabla, a una sola victoria del líder; el Baskonia, y lo más prometedor, el buen juego del equipo que cada vez logra más adeptos.

El rival, el Burlada, conjunto navarro que se acercaba a Majori con cinco victorias en su casillero y en posesión de la octava plaza, conscientes todos de que no iba a ser un rival fácil, ni mucho menos. Y aunque cuatro de sus cinco victorias habían tenido lugar en su feudo, no podía haber espacio para la relajación. Y así las cosas, a las 4 de la tarde en punto, daba comienzo el encuentro.

Ritmo frenético

El ritmo de juego comenzó siendo frenético, pero bien controlado. El conjunto navarro presentaba jugadores fornidos bajo la canasta, por lo que la lucha bajo los aros se presumía dura. Para el minuto 4 los de Mendiluze y Sarasola ganaban 8-2. Aunque la ventaja no resultaba amplia, la diferencia de juego en cuanto a ritmo, concentración, precisión en el pase y dominio reboteador era claramente para los de casa. Así las cosas, los urdiñas engordaban su renta, mientras que los navarros trataban de parar el vendaval ordiziarra; 18-8, 20-12 en el minuto 8 para terminar el primer cuarto con 25-17.

La reanudación de los siguientes diez minutos fue merecedora de ovación. Los ordiziarras seguían jugando a un gran ritmo, controlando el tiempo del juego y además parando las embestidas de los rivales bajo los aros. A falta de 2:49 para el descanso los urdiñas gozaban de una ventaja de 19 puntos. Al descanso, Ordizia 45-Burlada 28. La afición disfrutando, y los jugadores transmitiendo confianza.

Dudas en el tercer cuarto

En el tercer cuarto se diría que los urdiñas perdieron el control del ritmo. Los foráneos comenzaron a apretar, y con acciones defensivas de mayor intensidad, provocaron los primeros errores ordiziarras en las transiciones de defensa ataque. No parecía preocupante, en un principio, pero quedaba claro que no deberían prolongarse estas situaciones a lo largo del encuentro. Definitivamente los navarros despertaron. Los urdiñas mantenían la hegemonía en el marcador, 53-40 a falta de 3:28 para el final de la tercera tanda, pero el juego ya no era tan alegre, lógicamente en frente había un buen rival. En este momento se produjo la lesión de uno de los colegiados pero el partido siguió con el consentimiento de ambos conjuntos.

Tuvo que terminar el tercer cuarto para que nuestros chicos se centrasen; 57-45. El último periodo de 10 minutos se presentaba, cuando menos, inquietante. Quedaba claro que los foráneos tratarían de mantener su racha ascendente, mientras que los locales intentarían volver a tener las sensaciones de la primera mitad. Sin embargo fueron los navarros quienes mandaron en la cancha, y así las cosas, apretaron aún más el marcador, y a falta de siete minutos para el final la ventaja urdiña era tan sólo de 5 puntos; 63-58.

Se palpaba la tensión de los jugadores locales, pero ya se sabe que no bajan la guardia aunque estén apurados. Tras un triple del conjunto ordiziarra los rivales lograron acertar en cuatro ocasiones seguidas hasta el 65-61. Alguien que sabe mucho de este deporte comentó que precisamente serían los triples los que, definitivamente, alejarían de la victoria al Burlada. Y así fue. Al final, Ordizia 79-Burlada 70, victoria que mantiene a los del txoko en la segunda plaza y que le permite redoblar sus ilusiones.