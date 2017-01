Javier Ibáñez expone en Altarte

Javier Ibáñez Albisu, artísticamente 'Albisu', ha elegido la sociedad Altarte de Altamira para presentar, por primera vez, en su localidad natal el fruto de su saber hacer artístico.

Reseña el ordiziarra que hará 6-7 años, viviendo en Segovia, su hija, Andrea, que había aprendido cerámica en el taller de Barrena, se matriculó en la Academia de Arte de Pablo Caballero, en la que proseguir trabajando la arcilla, ocasión que le animó a él a probar y a hacer realidad aquel deseo de siempre, de adentrarse en el mundo del dibujo y la pintura. Y pronto se dio cuenta de que no sólo, no se le daba mal sino que el caballete le había encandilado.

«Tenía claro, que tocaba practicar y seguir, pero a su vez que debía encontrar mi propio camino dentro del ámbito de los diferentes materiales. Decisión que, de salida, me llevó a descartar el óleo para decantarme por el pastel y el carboncillo» comenta. Se trata además de una técnica muy particular porque excepción hecha de las líneas de control y referencia que estableces en la lámina, pintas con los dedos.

He trabajado con el acrílico, que seca antes, he practicado con la acuarela, que no es nada fácil, etc, pero de momento mi sitio está en el pastel y dentro del mundo figurativo, y en concreto en el del retrato y en el de la figura humana. «Temas de inspiración, que en la mayor parte de los casos encuentro, siempre, en fotografías, no en otros cuadros, mías o no, que en la lámina trabajo intentando aflorar los volúmenes, y pretendiendo captar las luces y los claroscuros. Me parece un empeño muy interesante», añade.

Cuando terminas un retrato, y el resultado final te satisface, la sensación es muy gratificante.

Ya en Ordizia me apunté en el taller de Patxi Morales, sobre todo para obligarme a una disciplina a la hora de seguir pintando.

He hecho color pero en estos momentos estoy atravesando una etapa muy centrada en la escala de grises. Y en este contexto, retrato, figura humana, pastel y gama de grises, teniendo obra más que suficiente surgía la oportunidad de exponer en la sociedad Altarte, de cuyas paredes cuelgan 15 obras.

«Expongo porque el veredicto del público me importa, y me someto a la crítica, siempre que sea sincera. Es algo que te lleva no solo a seguir trabajando sino a intentar dar pasos adelante», reseña.

En Segovia expuse de manera individual y en una colectiva, y me quedo con la sensación de que mis láminas gustaron. En octubre colgué varios de mis trabajos en el bar Aterpe de Beasain, localidad en la que en Navidad, concurrí con un par de propuestas en una colectiva en Igartza, y de la misma manera me presenté a esta última convocatoria de la bienal de las artes plástica que representa 'Goiart Saria'.

Me gusta tener, un cuadro al menos, que renuevo de manera permanente, en una tienda de Ordizia dedicada a la decoración y los complementos del hogar.

Tengo interés, en definitiva, en que mi obra poco a poco se vaya viendo, y si a partir de ahí, además gusta, poco más puedo pedir. Tras esta presencia en el Goierri me gustaría acercarme a Tolosa.

«Soy consciente de que le dedico menos tiempo del que debería a esta mi pasión-afición, pero de la misma manera tengo claro que no puedo desatenderla o dar lugar a grandes parones porque se que es la práctica la que te lleva a alcanzar tus metas, de lo contrario lo pierdes todo. Es decir, que en esto de la plástica hay que perseverar», concluye.