Victoria a lo grande del primer equipo de baloncesto en su visita al Tabirako

El primer equipo de basket superó con nota la difícil papeleta que se le presentaba en Durango ante el Tabirako, encuentro que había despertado máxima expectación en el mundo del basket ordiziarra. Lo cierto es que no era para menos dado que los vizcainos ocupaban la tercera posición de la tabla y los del txoko, la segunda.

Ambos conjuntos estaban empatados en número de victorias, se enfrentaban el conjunto más anotador de la liga, el Ordizia, y el que menos puntos había encajado hasta este momento, el Tabirako. Buena oportunidad para dar el do de pecho y comenzar a aspirar a cotas más altas.

El primer cuarto no rodó bien para los urdiñas. Los locales se mostraron mejor posicionados en el campo, quizás menos presionados, haciendo un buen arranque de partido, lo que les otorgó un parcial de 11-2. Sin embargo la reacción ordiziarra no se hizo esperar. Plenos de concentración y comenzando a jugar desde la defensa, los vizcainos no pudieron parar el vendaval de juego urdiña.

Dominando el rebote en ataque, jugando rápido y gran fluidez, pero comenzando la reacción desde la defensa. Una defensa seria, ganando la partida táctica al rival, sin balón, con balón, realizando multitud de ayudas para parar la puesta en escena de los anfitriones e irse hasta un 14-24 para los del Goierri.

La segunda tanda de diez minutos también fue de color urdiña, demostrando que a la mejor defensa el Ordizia también le hace puntos hasta un total de 44, por 29 del Tabirako, al descanso.

Pintaban muy bien las cosas, no solamente por la puntuación, que también, sino por autoridad, marcando el tiempo del juego, aunque como bien sabemos no se puede dar un partido por ganado hasta el pitido final. Pero no hubo sorpresas, los ordiziarras terminaron ganando el partido por 52-74, sin ceder ninguno de los cuatro cuartos, y dando un golpe de autoridad sobre la mesa.

El segundo equipo jugaba en casa ante el Soraluze Bergara. Los chicos de Mike protagonizaron un buen comienzo. Jugando de forma ordenada y tuteando al rival, disputando técnica y tácticamente al contrario la posesión del balón. Al final del primer cuarto el marcador indicaba un 12-13 para los foráneos. Sin embargo, en el segundo, se perdió el rumbo. El equipo se veía superado en defensa una y otra vez, mientras que los intentos de canasta en ataque no obtenían el fruto apetecido. Al descanso 24-34 para los foráneos. La ventaja no era insalvable, pero habría que mejorar el rendimiento del segundo cuarto.

Los chicos de Mike lo intentaron. Ganaron el tercero de un punto y cedieron en el cuarto por dos. Lástima del segundo cuarto. Al final Ordizia 52, Soraluze Bergara 63.

El júnior masculino hacía malos los pronósticos que se derivan de visionar la clasificación. Los ordiziarras ocupaban la octava posición mientras que el rival, el Oiartzungo Saskilagunak, era cuarto con tres victorias más que los urdiñas.

Encuentro basado en la defensa, cerrando posiciones de tiro al rival y limitando la movilidad de sus jugadores interiores. Al descanso 17-15 para los locales. La reanudación iba a ser más complicada. El entrenador rival leyó bien la estrategia del encuentro y movió ficha, así el conjunto visitante se puso 6 puntos por delante cuando quedaban cinco minutos para el final. Pero los chicos de Eizagirre reaccionaron y le endosaron un parcial de 12-1 para hacerse con la victoria, Ordizia 40, Oiartzungo saskilagunak 34.

Rugby

El sorteo para la semifinal de Copa no quiso ser compasivo con el Ampo Ordizia. La extracción de la bola en busca de emparejamiento no ofrecía demasiadas opciones ya que cualquier rival era difícil. Primera tanda que le reunía con el Santboi. Al haber jugado ambos como locales en los cuartos de final, la cuestión reclamaba nueva apelación al azar en busca de sede, segundo emplazamiento a la fortuna que sonreía a los catalanes.