Dos décadas de presencia en Fitur

Se cumplen 20 años de aquel enero de 1997, en el que la comarca del Goierri llevaba a cabo su debut y presentaba, por primera vez, en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, su oferta turística, recogida en unos pocos folletos y catálogos. Año en el que la agencia de desarrollo Goieki ponía a cero el contador de su apuesta y decisión en favor de diversificar la economía de la comarca hacia ese novedoso campo y sector, tarea de promoción y dinamización vista entonces por algunos con cierta incredulidad, que encargaba a Goitur.

Veinte años, 21 ediciones, acudiendo de manera ininterrumpida a tan importante foro, al que de nuevo regresa para, desde mañana y hasta el domingo, mostrar en Madrid (Ifema) toda la oferta y productos turísticos goierritarras. Lógicamente una propuesta que no tiene nada que ver con la de hace dos décadas.

Una cita y escaparate internacional a los que desde entonces no ha faltado la comarca, apuesta que vista desde la perspectiva de hoy no cabe duda fue todo un acierto. No en vano el 2016 se ha cerrado con un nuevo récord de visitantes (pernoctaciones) en la comarca, y el turismo se contempla como una actividad económica al alza.

Este año el stand de Euskadi se divide en tres secciones: capitales, touring y gastronomía, y el Goierri tiene presencia en los tres. Por un lado, dentro del producto capitales, el Goierri está presente en la oferta turística de Donostia al ser socio de Donostia Turismo. Dentro del producto touring (recorridos por Euskadi e información turística de los destinos) se pueden conocer todos los productos turísticos, museos, restaurantes, alojamientos y experiencias del Goierri gracias al folleto conjunto Goierri-Tolosaldea, al tarjetón del Goierri y al mapa turístico.

Finalmente, dentro de la mesa de la gastronomía, se encuentra toda la información del proyecto 'Goierri Gastronomika' recogido en la guía Euskadi Gastronomika, en la que el el Goierri ofrece todos sus recursos y productos gastronómicos.

Además, los diferentes productos turísticos de la comarca cuentan con una pormenorizada mención en las diferentes guías de Euskadi, así como en la de Gipuzkoa (San Sebastian Región). El nuevo mapa 'Basque Highlands' presentado el pasado año en Madrid, también estará presente en el mostrador de naturaleza de Euskadi, junto al resto de la oferta de naturaleza.

Además de mantener reuniones con diferentes agentes turísticos y medios de comunicación, los responsables de Goitur, con su director; Niko Osinalde, a la cabeza, concurren con una agenda que especifica reuniones y encuentros ya cerrados con los nuevos responsables políticos del Gobierno Vasco, con directivos de Turespaña y con miembros de la Secretaría de Estado, con los que seguir impulsando los destinos EDEN (Destinos europeos de excelencia) e incrementar la presencia del Goierri en la web de Turespaña. Como viene ocurriendo desde hace 20 años, con Fitur empieza el nuevo año turístico.