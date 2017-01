La feria postnavideña, a la que asistió la localidad ayer, dejó claro que el exceso ha sido el protagonista de cada encuentro a la mesa que ha tenido lugar durante estas fiestas tan especiales, sobreabundancia, que ahora reclama, como señalan los más castizos de la cita de los miércoles, 'desengrasar'.

Comienzo del año, momento de grandes y saludables propósitos, a menudo pronto incumplidos, que en cualquier caso sirve para traer a colación esa llamada al orden que representa la guía 'D'elikatuz Bizi', publicación y campaña, que desde hace once años, lleva a cabo y promociona el Centro de la Alimentación y de la Gastronomía D'elikatuz. Una iniciativa, que once años después, mantiene como norte, el mismo que en su planteamiento fundacional, que no es otro que concienciar e insistir a la población ordiziarra, goierritarra, y guipuzcoana, por extensión, sobre la importancia que en nuestra vida adquieren dos factores claves, que además van de la mano, la alimentación saludable y la actividad física.

Un planteamiento general, que, año tras año, ha ido llamando la atención y centrándose de manera especial en un grupo de población, los trabajadores o ámbito laboral, las personas mayores, el deporte, las personas con discapacidad intelectual, los estudiantes, en concreto los universitarios, la mujer, la población infantil-juvenil, etc. Guía que sin perder el planteamiento general, en esta ocasión se dirige, en concreto, a las personas con pocos recursos.

En cualquier caso, como idea central, en un mundo en el que imperan las prisas, que reclama cada vez, mayor movilidad, etc, y en el que los nuevos tiempos le dan cada vez menos valor al hecho de comer, circunstancia que se solventa, cada vez más de cualquier manera, la guía Delikatuz bizi eta mugituz', insiste en la importancia de realizar, al menos una comida completa, al día, por supuesto equilibrada.

A partir de ahí, redobla la llamada a mantenerse activo, que concreta en como mínimo 4 horas de ejercicio a la semana. En este apartado, a la hora de forzar la marcha; andar o correr, la guía reseña que la intensidad del ejercicio es aquella que te debe permitir mantener una conversación. Si de efectuar ejercicios concretos, de los habituales en un gimnasio se trata, recomienda 8-10 repeticiones. Dejando claro que el peso adecuado es el que te permite realizar alguna repetición más de las recomendadas.

Estas ideas o propuestas generales se completan con una tercera que recomienda cuidar tus emociones en el día a día. Capítulo que como primer paso recomienda un encuentro familiar diario en que compartir las vivencias de cada jornada.

En la elaboración de los contenidos han participado el propio centro D'elikatuz, Ana Elbusto (médico nutricionista), Alazne Aizpitarte (psicóloga especializada en terapia familiar), Aritz Aranbarri (psicólogo especializado en neuropsicología infantil) y Sasoian Kirol Zentroa (Ordizia).

Guía de la que se han editado 2.000 ejemplares, publicación que se puede solicitar en D'elikatuz.