El trabajado triunfo ante el Getxo aleja al Ampo de la zona caliente

El partido que disputaron Ampo Ordizia y Getxo, aunque no resultó brillante en cuanto al juego no defraudó. Se diría que los de casa, al verse superiores en delantera optaron por jugar con el grupo de 8; con el paquete delantero, y el envite resultó más físico que técnico. Además dos de los tres ensayos fueron de delantera, y el segundo, tras bregarse de lo lindo en la conquista de los últimos cinco metros hasta posar, finalmente el balón en la zona de ensayo. Conclusión, los jugadores acabaron fundidos.

El Getxo era consciente de lo que se jugaba y se lo peleó, aunque, para fortuna de los locales, no sólo no le salieron las cosas sino que se fue sin punto alguno.

Una victoria muy importante para los del Goierri que al menos evita que aparezca el fantasma de la ansiedad y el agobio de las prisas en esta ya recta final de la campaña liguera.

Una lástima la lesión de Agustín Delle, que quedaba en menos de lo que inicialmente parecía. En cualquier caso una brecha en una ceja, que requirió los correspondientes puntos de sutura, percance que, todo indica, no le permitirá entrar en la convocatoria esta semana. Una lástima.

En el reverso de la cuestión, sin duda magnífica la noticia del regreso de Iker Korta, tras una larga lesión, que dejó claro, es cosa pasada.

Todo ello en una jornada que no defraudó lo más mínimo. El Gernika, que está protagonizando una campaña como para no pasar apuros le devolvía la moneda al Ciencias al imponerse en Urbieta.

El Baldiri Aleu fue testigo de un vibrante duelo entre el Santboi y el Quesos, que in extremis se decantó a favor de los pucelanos. El Alcobendas demostró en San Román que no renuncia una liga que afronta, desde el minuto 1 con ambición, y se llevaba una victoria con punto extra, que puede parecer que no, pero es importante.

Los demás encuentros hicieron bueno el pronóstico.

Fútbol

El territorial femenino daba un paso importante a la hora de su clasificación para la que no tuvo problema para la fase de campeonas al derrotar al Amara Berri; 0-4. Las chicas de José Angel e Iker fueron muy superiores a las donostiarras y ya Itsaso Garmendia en los primeros 45 minutos colocaba el 0-2 en el casillero para, en la continuación, Itsasne Crehuet y María Elzaurdi completar el póker.

El juvenil de honor acababa la primera vuelta como líder del grupo II, al vencer 6-1 al Aloña Mendi, los oñatiarras hicieron lo que pudieron, pero, los de Javi y Joselu antes del minuto 20 ya habían marcado por partida doble, resultado con el que llegaron al descanso. Al poco de la reanudación, los urdiñas se fueron hasta el 4-0, para marcar los 'txantxikus' a la postre el gol de la honrilla dado que los ordiziarras completaron el set de goles (Martín 2, Jauregi 2, propia puerta y Lekuona.

Jugaron Arrospide, Garmendia, Serrano, (Marcos), Zunzunegi, Linares (Etxebarrieta), Etxeberria (Dorronsoro), Mustafá, Murua, Erauskin, Jauregi (Lekuona) y Martín.

El cadete de honor no pudo con el Zarautz en el campo del equipo playero. Los primeros 40 minutos acabaron con el 0-0 inicial, tras este la defensa urdiña regaló un balón a un contrario, obsequio en bandeja que aprovechó para sumar el 1-0. Todo ello en un partido en el que los de Enrike y Axier merecieron un mejor resultado. Otra vez será.

El cadete de honor femenino no pudo con el Oiartzun, equipo nodriza, del de primera división femenina. Las oiartzuarras ya ganaban 0-2 al descanso y poco después, se fueron al 0-4, si bien Itsaso Bolinaga al saque de una falta cosechaba el 1-4.

Al infantil txiki le faltó un poco de suerte ante el Kostkas donostiarra. De salida, los de la capital guipuzcoana comenzaron dominando, pero, poco a poco, los de Zoilo empezaron a desplegar su fútbol y tuvieron varias ocasiones de gol. En cualquier caso, la primera parte terminó sin que se moviera el casillero.

En la continuación el Kostkas apretó, marcó dos tantos, prácticamente consecutivos, retrasó líneas y aunque el Ordizia lo intentó, la suerte no quiso saber nada.

Otro tanto le ocurrió al infantil A en su visita al colista Astigarraga, ante el que la fortuna se empeñó que la cosa no pasara del empate a cero. El infantil B crea ocasiones pero sigue reñido con el gol. En esta ocasión se medía al Idiazabal (de segundo año) frente al que perdía 0-3. Cabe pensar que pronto se va a acabar la mala racha.

Baloncesto

El cadete femenino de primer año recibía en Majori al Askatuak, siendo en ese momento las pupilas de Villar segundas en la clasificación, mientras que las donostiarras se tenían que conformar con la octava plaza. Sin embargo no fue el día de las ordiziarras. Este equipo nos tiene acostumbrados a un juego fluido y con buenos fundamentos, cosa que también sucedió en esta ocasión, pero lamentablemente, las canastas no terminaban de materializarse, lo que les llevó a perder el encuentro por tres puntos de diferencia. Lo mejor, sin duda, el debut en este partido de dos jugadoras del infantil ordiziarra, Arene Etxeberria y Paula Elzaurdi, que protagonizaron un buen encuentro.