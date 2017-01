Los equipos sénior del Ordizia KE protagonizan una sensacional jornada

El primer equipo del Ordizia KE se imponía 2-0 a un Zarautz que vino a por todas. El primer tiempo acabó con 0-0, tras varias ocasiones de gol por parte de las dos escuadras. Tras el descanso, los de Oscar Peregrina y Aitzol Garmendia sacaron a relucir sus dotes ante el esférico, que son varias, y poco a poco fueron llegando hasta la portería playera.

Así, en el m.72 un centro de la derecha, lo remata Erauskin, que marca el 1-0. Justo a continuación, tras una galopada, desde su campo, del propio Erauskin, el jugador urdiña se mete dentro del área rival, le zumba un zapatazo al cuero, pero el cancerbero zarauztarra envía, tras una fenomenal estirada, a córner.

La ambición ordiziarra acabó cosechando el merecido premio. En el m.78, tras una precisa jugada del ataque local, al primer toque, Aratz centra y Erauskin bate la portería del Zarautz; 2-0.

Los ordiziarras no bajaron la guardia, atacaron como posesos y en el m. 83 se produce una jugada reprochable al equipo visitante, jugada en la que estando Erauskin en el suelo tras una tarascada de un jugador zarautztarra, estos siguen jugando, hasta que hasta que por fin, un jugador urdiña, se hace con el balón y con cajas destempladas lo manda fuera. Tras atenderle, en el suelo, Erauskin fue sustituido.

Jugaron: Arruabarrena, Santamaría, Usabiaga, Kepa, Etxeberria, (Iparragirre), Ormaetxea, Rodríguez (Aranzegi), Hidalgo (Julen Galparsoro) Aratz, Altuna y Erauskin (Didaka).

Antes de comenzar el encuentro, al igual que en los demás partidos disputados por los equipos ordiziarras, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Rosa Garin, madre del preparador físico, Aitor Etxeberria, y madre política de Carlos Unanue, secretario del Ordizia KE.

El equipo de fútbol sala femenino afrontaba, sobre el papel, un complicado encuentro en su visita al Cidade de Pontevedra, rival directo, compromiso que resolvió con autoridad; 1-4.

De salida, el envite resultó muy equilibrado, con ambos equipos tanteándose. Pero enseguida las ordiziarras empezaron a disponer de ocasiones. En cualquier caso, las anfitrionas lograron crear peligro en jugadas individuales. A falta de un minuto para el descanso, en una contra, bien dirigida por Oihana, que pasa al segundo palo, Ainara Balerdi hacía el 0 a 1.

Con la reanudación del juego las locales apretaron y pasaron a dominar la situación gracias a la presión que ejercían en tres cuartos de la cancha, persistencia que les llevó a cosechar el empate al saque de una falta. Ese gol, espoleó a las urdiñas que volvieron al trabajo serio, y de nuevo a encontrarse más cómodas. Cambio de decoración que le permitía a Olatz Ibarguren poner el 1-2 en el luminoso. Quedaba claro que no cabía cantar victoria ni mucho menos relajarse por lo que la decisión no fue otra que apretar e ir a por el tercero, tanto que llegó tras un tiro de la propia Ainara Balerdi que la guardameta local no acertó a atajar, entrando así el balón en portería.

Con el 1 a 3, a falta de 6 minutos el Cidade de Pontevedra arriesgaba y recurría al portero jugador táctica que pus en apuros la meta urdiña, presión superada con una buena defensa, y opción de riesgo que, en el último minuto, tras el robo del balón, le permitía a Ainara Balerdi rubricar su tercera diana y poner en el casillero el 1-4 de la tranquilidad. Partido muy luchado hasta el final, primera victorias del 2017 y tres importantes puntos que se vinieron a casa.

Jugaron: Ane Garmendia, Naroa Zubiria, Olatz Ibarguren, Oihana Balerdi, Ane Izagirre (quinteto inicial) Ainara Balerdi, Irati Fuentes, Lide Aranzabe, María Apalategi y Nerea Pavo.

El primera regional vencía, merecidamente, en el inicio de la fase de ascenso al Axular, dos equipos, que demostraron en el terreno de juego, los dos equipos demostraron por qué se habían clasificado primeros en su grupo.

En la continuación, los de Imanol Rubio y Ekain Avila, imponían su mejor fútbol y derrotaban 1-0, gol marcado por Adil en el m.63 tras un centro de Ander Galparsoro. El tanto de Adil llegó mediante un portentoso remate de cabeza.

Jugaron: Uranga, Otaegi, Beñat, Azurmendi, Unaue, Mendia, Aranburu, (Gartzia), Armendariz, Lobato, Pérez, (Galparsoro), Adil (Regil) y Rhedovan. Debutó el juvenil Regil, que a punto estuvo de anotar el 2-0.

Baloncesto

El cadete femenino de segundo año, comenzaba con buen pie el nuevo año al hacerse con la victoria ante el tercer clasificado, el Aldapeta.

Las ordiziarras, séptimas del grupo, tuvieron un buen y positivo comienzo de liga. Sin embargo, los resultados de sus últimas actuaciones no estaban haciendo justicia al juego desplegado en la cancha.

No obstante, en esta ocasión cambiaron las tornas y al buen juego le acompañó todo un éxito, al que, sin duda alguna, seguirán otros. El resultado final, Aldapeta 40-Ordizia 49.