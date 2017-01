El primera regional, a por el ascenso

Con la finalización de las vacaciones navideñas la mayor parte de los equipos del Ordizia KE retoman la competición oficial.

La escuadra de fútbol sala femenino que milita en la segunda división asiste a la decimocuarta jornada liguera, que se presenta más que interesante.

Jornada que le brinda al Intersala Promises, de Zaragoza la posibilidad de hacerse con el liderato en solitario del Grupo I, dado que al líder, el Lacturale Gurpea Orvina, le toca descanso al igual que al San Viator. En caso de que el conjunto maño supere en su envite ante el San Bernabé, undécimo, pasaría a ostentar la condición de líder con el mismo número de partidos disputados.

De la misma manera el Bilbo podría aprovechar para recortar distancias en su compromiso a domicilio ante el Calceatense. El Eurogan Red Stars, colista, recibe la visita del penúltimo, el Fisober herculino, envite del que estará pendiente el Stilo que recibe en su feudo la visita del Sala Zaragoza.

Fin de semana que se completa con los choques entre el Flavióbriga y Ribamontán al Mar, y el Cidade de Pontevedra, décimo, contra el Ordizia, octavo, encuentro que se disputa hoy a las 18.00 en tierras gallegas y que a las urdiñas les supone 10 horas de viaje.

Sin duda un partido muy importante ya que reúne a dos equipos separados por tan solo 2 puntos, renta en liza clave para ambas escuadras a la hora de poder mantenerse en la mitad de la tabla, dejando atrás los puestos de descenso. El hecho de no haber jugado ningún partido contra el conjunto gallego no les ayuda a las del Goierri a hacerse una idea de lo que les espera. En cualquier caso saben que no va a ser una salida fácil, pero las urdiñas afrontan el compromiso con muchas ganas y con la ilusión de poder traer los primeros tres puntos del año a casa.

El primera regional da comienzo a la fase de ascenso, en la que concurren 20 equipos distribuidos en dos grupos de 10. En el del Ordizia concurren: Oiartzun, Elgoibar, Bergara, Iluari, Axular, Segura Goierri, Antigua Luberri, Gure Txokoa y Usurbil. Fase a disputar a doble vuelta. Los de Imanol Rubio y Ekain Avila afrontan el comienzo de esta decisiva fase abordando un interesante test, ya que a las 16.00 reciben al Axular, líder de su grupo en la fase clasificatoria, aunque eso sí, con una tarjeta no tan brillante como la de los ordiziarras.

Fácil no va a ser pero cabe recordar que el Ordizia se ha mostrado como uno de los equipos más fuertes de la categoría, y al objeto de darle continuidad a esa vitola nada mejor que quedarse hoy con los 3 puntos en el primer encuentro.

Logran el ascenso directo los dos primeros de cada grupo.

El territorial femenino viaja a Donostia donde a las 17.30 mide su habilidad sobre el terreno de juego ante al Amara Berri, en Martutene. Las chicas de José Ángel e Iker dependen de ellas para clasificarse para la fase de campeonas, ya que a falta de 5 jornadas, ganando 3 partidos (podrían valer 2), lograrían matemáticamente la clasificación.

Decimoquinta jornada para el juvenil de honor, líder de su grupo que hoy a las 18.15 recibe en Altamira al Aloña Mendi, octavo a 12 puntos. Los de Javi y Joselu llevan 6 jornadas saboreando las mieles de la victoria, ganando esta tarde a los txantxikus acabarían la primera vuelta con 5 puntos (por lo menos) de diferencia con sus inmediatos perseguidores, Aretxabaleta y Bergara, es decir, que comenzarían la segunda vuelta con una diferencia sustanciosa.

Decimosegunda jornada para el cadete de honor femenino, escuadra que recibe a las 16.00 en el Anexo al Oiartzun. Las chavalas de Fran y Lore están pagando el hecho de ser nuevas en la categoría, en la que hasta el momento tan solo han conseguido una victoria. En cualquier caso da la sensación de que poco a poco le van cogiendo el tranquillo a la situación.

Hoy atienden la visita del sexto clasificado, y quién sabe si hacen buena la máxima de año nuevo, vida nueva. ¡Ánimo!

El primera infantil A, tercero en la tabla, visita a las 10.30 al Astigarragako Mundarro, octavo, equipo que no conoce la victoria en esta fase del campeonato. Los chavales de Igor y José Ángel van con la idea de traer algo positivo que les permitiría aspirar a la segunda plaza. Equipo hay para ello.

El primera infantil B recibe a las 12.00 al Idiazabal A. Los chavales de Txuku están mejorando respecto a la fase de clasificación, en la que cabe recordar que había jugadores que eran federados por primera vez y eso se notó en demasía ya que jugaban bien al fútbol pero estaban negados con el gol. Hoy reciben al Idiazabal que no es precisamente el coco del grupo.

El infantil femenino está citado a las 11.00 en Azpeitia donde le aguarda el Lagun Onak. Las chicas de Leire acreditan una victoria y dos derrotas, mientras que las azpeitiarras cuentan con 3 victorias, cosechadas eso si ante los equipos más flojos del grupo. Veremos qué pasa.