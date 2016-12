Brillante cierre artístico en Barrena

La sala de exposiciones del palacio Barrena vuelve a rubricar un ejercicio inquieto, inconformista, abierto, y sin duda referente, de todas aquellas personas y movimientos artísticos que tienen algo que decir en el mundo de las artes plásticas. Un curso, éste, casi año natural, que clausura con la exposición en la que concurren las obras ganadoras en la octava edición de la bienal 'Goiart Ordizia Saria' más varias de las que, para la ocasión, han sido seleccionadas.

En esta edición de Goiart, el jurado concedía el primer premio a la obra ''El joven pintor' de la que es autor David Anocibar Arroqui (Pamplona 1977). Grupo de expertos que valoraban la reinterpretación personal de un género y un formato tradicional. 'Un retrato con una imagen creada por medio de tiras de papel de seda recortadas y pegadas en el soporte. El procedimiento utilizado, poco ortodoxo para un género repleto de referencias históricas, crea un juego visual que difumina o concreta lo representado. A través de la luz y la sombra de los colores utilizados se posibilita una percepción variable sugiriendo distintos matices formales y cromáticos en función de los distintos ángulos de observación', explicaba.

Reseña el navarro que su sentir y decisión universitaria, cuando llegó el momento, no era otra acceder a la facultad de Bellas Artes, pero cosas del destino, no le dio la nota exigida, lo que le encaminaba, en opción B, a afrontar los estudios de restauración en Madrid, actividad, que conseguido el título, le llevó a trabajar, durante cinco años, en Lisboa.

«Fue una experiencia fantástica, sacando a la luz obras de grandes maestros en cúpulas, bóvedas, retablos, etc, tarea que me permitió aprender, sobre todo, el dominio de los diferentes materiales», afirma.

De regreso a la capital del Viejo Reino en busca de un lugar propio, David Anocibar ejerció de alumno del gran retratista navarro, Mikel Esparza, momento a partir del cual emprendía el vuelo.

«Me gusta pintar al natural, en especial retratos, teniendo a la figura delante», afirma. «Y como mi decisión recayó en intentar vivir de esta pasión, la disyuntiva no fue otra que mostrarme abierto a todo tipo de encargos, a dar clases y acudir a aquellos concursos, que, con suerte, podrían suponer una aportación económica extra».

Y así las cosas, acudía a la bienal de Ordizia, a la que también concurrió en la convocatoria del 2014. En esta ocasión, a modo de ejercicio plástico, se presentaba con una reinterpretación de un retrato de un pintor portugués del siglo XIX, retrato que fotografiaba, pixelizaba e imprimía en papel japonés, que, a continuación recortaba en tiras de similar formato para pegarlas sobre un superficie y crear «un retrato contemporáneo», enfatiza.

«Ha sido un trabajo de chinos que me ha costado más de mes y medio de dedicación. Desde mi punto de vista surge un collage, un trabajo artesano, mecánico y manual en busca de esa reedición contemporánea del mismo retrato», expone.

Sin duda, un desenlace que brinda una solución efectista.

Por un lado los concursos, por otro la labor diaria «en mi día a día, cada cuadro, cada retrato, me pide algo diferente; contraste, luz, color, textura, etc. No me encasillo» concluye.

Y con la obra ganadora, más las premiadas; segundo premio, Pablo Zabala (Getxo 1994). Tercero, Maite Salutregi (Eibar 1963), y el galardón a la mejor propuesta presentada por un artista del Goierri; Laida Ruíz Juarros (Lazkao 1996), y una selección de los trabajos a concurso, la sala acoge una muestra diversa y variada, donde las haya: pintura, en sus más diferentes opciones, técnicas que dirían los entendidos, escultura, y producción audiovisual. Magnífica exposición, que por caprichos del calendario, permanecerá abierta hasta el próximo día 4.