Villancicos, Olentzero y concierto

El pronóstico meteorológico anticipa para hoy ausencia de precipitaciones y unas temperaturas, tanto la mínima como la máxima, más que agradables, para un día, como, es el de Nochebuena, de estar en la calle. Para mañana las condiciones previstas tampoco son malas y aunque puede pesar la pereza, los ordiziarras tienen una cita a las 13.00 con Beti Argi en la Plaza.

Y así las cosas, desde primera hora de la mañana, tiempo de villancicos, tanto con quienes opten por reeditar la vieja costumbre de ir casa por casa, solos o en cuadrilla, o bien con los que lo hagan en grandes grupos, sería el caso de los escolares de Jakintza y Urdaneta, quienes, acompañados por varios alumnos de instrumento de Musika Eskola, a partir de las 11.00 de la mañana, con punto de encuentro y salida, en la plaza Lukusin, llevarán las populares melodías, de ahí en adelante, por el casco histórico.

Coros y voces de Navidad que a la vista de lo que viene ocurriendo estos últimos años, no sería de extrañar, conscientes del interés crematístico del empeño, se dejasen oír por la tarde, teniendo en cuenta que además, valga insistir, las condiciones meteorológicas van a brindar una jornada que ni a pedir de boca para esta época del año.

Coros y cánticos de villancicos y demás coplas navideñas que gozan de extraordinaria salud en Ordizia y en la mayor parte de las localidades goierritarras.

Para la tanda vespertina de hoy, la agenda anuncia a las 5.30 de la tarde la llegada, de Olentzero acompañado de Mari Domingi. Heraldo de la Navidad que estará arropado por dantzaris de Amets Bide y Urdaneta dantza taldea, y trikitilaris, comitiva que efectuará el siguiente recorrido: Bustuntza plaza, Nafarroako etorbidea, Avenida, Euskal Herria, Ordizia, Santa María, calle Mayor para terminar en la Plaza, donde recibir a los más pequeños.

Tanda vespertina en la que en lo tocante a las melodías navideñas a capella, recogen el testigo los mayores, en concreto, la coral Santa Ana, Oroith y el coro de la sociedad Larrun Arri.

Concierto de Beti Argi

Para mañana, día de Navidad, la cartelera festiva reseña, diana a las 10.30 de la mañana, a cargo de la banda de música Beti-Argi, agrupación que siguiendo con la antigua costumbre, ofrecerá a la 1 del mediodía, en la Plaza Mayor, el obligado Concierto de Navidad. Una costumbre, que como mandan los cánones, la banda de música Beti Argi viene reeditando desde hace más de 30 años.

Así las cosas, tras el 'quinto levanta', matinal, convertido en plegaria y en buena medida en acto de contrición, reencuentro a la 1 en la Plaza para asistir al concierto que la agrupación ofrecerá, atendiendo a la batuta de su directora; Josune Aierbe, un programa variado que como la ocasión lo requiere, en su última parte brindará temas clásicos navideños: Don pajarita (pasodoble) de Ferrén Ferrán, Whistle while you work (arreglos de Toshio Mashima), The ludlows (leyendas de pasión) de James Horner.

A jingle bells fantasy de James Lord Pierpont, Marry you (arreglos de Frank Bernaerts), The beatles in concert de John Lennon y Paul Mccartney, The spirit of christmas de Jacob de Haan, Baldorba de Benito Lertxundi, y Christmas swing de Dizzy Stratford.

Y de nuevo, dura sentada ante el mantel, la segunda en poco más de 12 horas.