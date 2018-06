Olaberria se queda fuera del interpueblos

Olaberria acogió la disputa de los partidos de vuelta de la semifinal del Campeonato de Interpueblos ante Errenteria, y los locales no pudieron pasar a la final. Olaberria venía con doce puntos en contra. Aunque Gari Arrieta e Imanol Olaran ganaron el primer partido por 35-23, obteniendo los doce puntos de diferencia que necesitaban, en el segundo partido, Iker Arrieta y Josema Garrido no pudieron vencer, por lo que no consiguieron la clasificación para la siguiente ronda.

Piscinas

Aunque las piscinas se abren el día 15 ya están disponibles los bonos. Del 15 al 22 el complejo deportivo se abrirá de 3 a 8 de la tarde. Y del 23 en adelante, de lunes a viernes de 11.30 a 20.00 y los fines de semana de 11.00 a 20.30. El precio del bono para un adulto es de 42 euros y el de un niño (3 a 14 años) de 25. El familiar costará 73euros. La entrada diaria de adulto será 4 euros, y de un niño mayor de 3 años, de 2 euros.