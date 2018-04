Neska alebinak eta Infantilak palaz gaur Usarrabi frontoian ARRATIBEL ASTEASU. Domingo, 22 abril 2018, 00:06

Aiztondo Pilota Topaketako partidak jokatuko dira gaur Usarrabi pilotalekuan. Neska alebinek eta infantilek palaz lau partida jokatuko dituzte, goizeko 10:00ean hasita: Aranburu-Imaz (Asteasu) vs Agirre- Tejeria (Aduna), Izagirre-Arrieta (Asteasu) vs Olatz-Alaitz-Joane (Villabona), Maiz-Segurola (Asteasu) vs Elgarresta-Artola (Villabona) eta Juanena- Urkola (Asteasu) vs Arretxe- Altuna (Villabona).