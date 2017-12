Loatzo Musika Eskolak emanaldia eskaini zuen Zeharkako flautako ikasleen emanaldia. / YARZA YARZA ALTZO. Domingo, 24 diciembre 2017, 10:21

Gabon egunen aurretik, Loatzo Musika Eskolako ikasleek Eguberrietako emanaldi tradizionala eskaini zuten Batzarremuñoko aretoan. Adin guztietako ikasleek parte hartu zuten, besteak beste, 'Din Dan Don', 'Kris', 'Kanta Gabon Kanta', 'Zelda', 'Amazing Grace', 'Uxo Zuria' eta 'Can't help falling you', abestiak eskainiz bertaratuei. Amaieran guztiek elkarrekin Hator Hator abestuz agurtu zuten emanaldia.