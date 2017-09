... Y TAMBIÉN LA LLUVIA 60 años de Udaberri dantza taldea. Seis generaciones lanzaron el txupinazo. / IOSU ARTUTXA JAVIER ZURUTUZA Jueves, 14 septiembre 2017, 08:39

Hoy mis posdatas se van a llamar zorionak. Y el primero se lo voy a dedicar, sobre todo, a esas mujeres tolosarras que el domingo, llegué a pensar, se estaban jugando la vida en la bahía de la Concha. Dos estaban con la trainera de Orio: Miriam Aizpuru y Oihane Iraola. Y en San Juan estaban: Joana Alijostes, Irati Larrañaga, Nerea Pérez y Estíbariz Segurola. Irati, en la televisión, dijo que había pasado miedo. Y yo. Y seguro que vuestras familias. Por un momento, pensé que ibais a salir volando por la trainera. Me tranquilicé cuando me dijeron que las cinco de delante iban sujetas. Aupa el TAKE! Viendo su trayectoria, y como soñar es libre, quizás tengamos algún día alguna trainera con chicas de Tolosaldea. Habéis pasado a la historia. Quizás algún día les digáis a vuestros hijos o nietos: yo estuve ahí.

Zorionak 2. Hoy le he robado el título a Iciar Bollain y su película: 'Y también la lluvia'. Pues también quiso estar en un sábado espectacular. Hace seis años, los hosteleros, quizás pensando en alargar el verano, y los jóvenes, en seguir de fiesta, organizaron el primer festival de voley playa en Tolosa. Parecía una locura, y sin embargo, seis años después, ha sido todo un acontecimiento. Mi segundo zorionak para quienes han organizado esta semana tan bonita. Y es que, en el resto de Gipuzkoa sienten envidia al saber que tenemos una pista de voley- playa cubierta, gracias al Ayuntamiento. Y por eso el nivel de este año ha sido altísimo, sobre todo el de ellas. De hecho, en el cuarteto ideal del torneo, junto a Azpi (del Iurre); Fertxo (del Txanpa); Aza (del Elorri), aparece con todo merecimiento Nagore, del 1990. De Irura vinieron los hermanos Gurrutxaga, que nos animaron, con Herrero y su música y comentarios, las largas jornadas. Un txalo para Demetrio, que se encargó del marcador oficial, y otro para Arruti, a quien se le cruzaron los cables y nos trajo dos cajas de esas croquetas tan buenas que hace, y tuvimos pintxopote el jueves. Este año pensaba que iba a terminar el reinado del Txanpa latino. Porque había equipos muy potentes, como el Iurre o el Elorri. Pero al final, los chicos de Iñaki revalidaron su título. Y no me olvido de los 32 bares que patrocinaron los equipos.

Zorionak 3. Para Udaberri. El sábado cumplían 60 años, y aunque la lluvia se empeñó en participar también, llenaron el pueblo de nuestra cultura, música, bailes, y sobre todo de recuerdos. Verle a Aierbe echar el txupinazo, me recordó a los Patata, Garikano, Ariño, Iosu, Txirrita... viéndoles en pantalón corto tomando americanos después de los ensayos en mi añorado bar.

Zorionak 4. Volvió el cine al Leidor. 'Dunkerque'. Empezó muy bien, pero al final..., no me gustó. Me quedo con aquella frase de los hippies: 'haz el amor y no la guerra'. ¿Te acuerdas de aquella canción que decía: 'aquí estoy en San Francisco?'. De ahí han vuelto felices dos jóvenes tolosarras -Martín Begiristain y Javi Gabarain-, que se han traíodo el subcampeonato mundial de mus a Tolosa representando a Euskadi. Les han tratado de maravilla. Han competido contra países como Venezuela, EE UU, Francia... Y la final se la jugaron contra Canadá. Me ha contado Javi que Martin estaba más nervioso que cuando tiró aquel penalti decisivo en Zaragoza que nos dio el título de Copa. ¿Cómo se entenderían? ¿Cómo dirían aquello de envido a las dos, llevo pares y cuidado conmigo? «No hubo problema -me dijo Javi-, eran canadienses, pero del Baztan». Se llamaban Frank Altuna y Rufino Uribarren. Tanto los organizadores como los participantes eran todos de origen euskaldun. Hablaban euskera, inglés y castellano. Y también les dio tiempo para ir a Las Vegas. Pero ésta es otra historia. Tuvieron un fallo. Fueron el único país que no llevó delegado. Y para el año que viene, porque volverán, entre amigos y voluntarios ya tienen una lista de 30 personas. ¿Sabes quién es el primero? Javier Ibañez. Por cierto, Luisa y Javier, zorionak por la boda de vuestra hija Olatz.

Hoy tengo chiste. De bilbainos. Se lo dedico a Larra. Pasó en la semana grande bilbaina. Actuaba un ventrílocuo. Y cuando empezó a contar un chiste de bilbainos, un espectador le recriminó: «por favor, un poco de respeto a los bilbainos». «Perdone -le dijo el artista- no quería ofender». «Tú te callas, que estoy hablando con el muñeco!!!».