Lauburu vuelve a competir tras organizar el Campeonato de España sub-19 Jugadores de Lauburu luchan por el balón durante un partido disputado recientemente. / FUTSAL SEGORBE El equipo piparrero tras conseguir 10 de los últimos 12 puntos de liga quiere seguir sumando puntos y para ello deberá superar a un equipo difícil de batir en su propia casa M.A. IBARRA. Sábado, 20 enero 2018, 00:24

El Lauburu Mahala Ibarra cierra la primera vuelta de competición viajando a Eskoriatza en un partido que le va a enfrentar el equipo local hoy a las 18.00 horas. Los locales son terceros en la tabla con 19 puntos; mientras tanto, los ibartarras son cuartos en la clasificación con 16 puntos. La salida piparrera se augura como una buena oportunidad para empatarlos en la clasificación.

El equipo dirigido por Aitor Arévalo tras dos semanas de desconexión casi completa por motivo de las navidades y por el reciente Campeonato de España Juvenil disputado en la localidad ibartarra, han retomado los entrenamientos con la ilusión de hacer un gran papel de aquí a final de temporada. El equipo piparrero tras conseguir 10 de los últimos 12 puntos de liga quiere seguir sumando puntos y para ello deberá superar a un equipo difícil de batir en su propia casa.

El conjunto de Eskoriatza es un equipo agresivo en tareas defensivas, destacando la defensa de cambios que plantea tanto en cuarto de pista como en media pista. En el apartado ofensivo es un equipo que en base a la agresividad defensiva mostrada es capaz de recuperar balones cerca de la portería rival y montar contraataques rápidos. En el juego posicional, su juego habitual con pívot hará que los morados tengan que cerrar los carriles centrales de cara a proteger el juego interior.

Según cuenta el entrenador, se enfrentan a «un equipo grueso y difícil de batir. Va a ser un partido en el cual no llegamos en las mejores condiciones, no tenemos el ritmo de balón que teníamos hace un mes y poco a poco lo debemos ir encontrando. La clave estará en la lectura de la defensa de ellos. Si somos capaces de dominar el juego entre líneas y crear superioridades posicionales, tendremos buenas oportunidades de sacar el partido adelante. Habrá que mostrarse agresivos también en las acciones a balón parado. Hay jugadores pegadores y no podemos dar metros al rival para que tenga golpeos libres de marca».

El club hace un balance muy positivo de la organización del Campeonato de España sub-19, donde ha recibido la felicitación de los órganos federativos y las selecciones participantes.