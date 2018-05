El Lauburu de honor juvenil gana el derbi y acaba tercero M.A. IBARRA. Jueves, 3 mayo 2018, 00:15

El Lauburu Ibarra Mahala Ibarra venció por 3-1 al Eskoriatza en lo que era la última jornada de liga y acaba la liga situado en tercera posición. Los piparreros que han cuajado una gran segunda vuelta, donde solo se han dejado un empate, tuvieron que «sudar de lo lindo» para derrotar a un equipo muy combativo que realizó un buen partido en la totalidad de los 40 minutos.

Ambientazo de fútbol sala el que se pudo disfrutar el sábado en Belabieta entre dos aficiones volcadas con sus respectivos equipos. Se respiraba un gran ambiente y los dos equipos saltaron a la pista con la intención de ganar el partido que les hiciera acabar la temporada con una victoria de prestigio.

El partido comenzó con los dos equipos apretando el balón en tres cuartos de pista. Los de Arévalo llevaron la iniciativa en ataque en los primeros compases del encuentro. Se producían los primeros acercamientos y disparos a portería principalmente en acciones de estrategia. Los locales golpearon primero tras un robo de Paul Rueda en 10 metros que supo definir con clase un 1XP. El partido estaba siendo eléctrico y muy intenso.

Eskoriatza comenzaba a estirar las líneas con el juego de pívot y comenzaba a crear peligro en la portería de Javi Ayerbe. Los de Aitor Arévalo se mostraban muy seguros en facetas defensivas y trataban de incomodar las marcas de los visitantes con defensas intensas. En el minuto 9 de partido en acción de estrategia un defensa rival desviaba el pase de Aitor Sánchez al segundo palo y ponía el 2-0 en el marcador. El partido se ponía muy favorable para los ibartarras. Los visitantes seguían siendo intensos y también gozaban de acciones peligrosas delante de la portería de Javi. El partido estaba siendo vistoso, pero la mayoría de acciones peligrosas se producían en acciones de estrategia por ambas partes. Con este resultado finalizó la primera mitad.

La segunda parte comenzó con los visitantes apretando las salidas de presión piparreras. Los de Arévalo precipitados en el comienzo de la segunda parte tenían problemas para hilvanar dos-tres pases continuados y perdían la pelota con facilidad. En el minuto 5 de partido de la segunda mitad, los visitantes acortaron distancia, tras un desajuste defensivo en la defensa ibartarra. Quedaba mucho partido y el partido estaba abierto; este gol en contra hizo espabilar a los locales que comenzaron a gozar de buenas oportunidades en la portería contraria.

A falta de 8 minutos para el final, Paul Rueda aprovechaba un error en el saque de banda de un rival para hacer el 3-1 en el marcador. Este gol tranquilizó a los piparreros que recuperaron la identidad en el juego que habían perdido en el inicio de la segunda mitad y se mostraron sólidos en tareas ofensivas y defensivas. A falta de 4 minutos para el final, el equipo visitante optó por el juego de 5. Los ibartarras defendieron con uñas y dientes cada balón y ganaron un partido muy complicado ante un rival que dejó buena impresión en su visita a Ibarra.

Al final del partido el entrenador valoraba así el choque: «en primer lugar, me gustaría agradecer a la afición el apoyo que nos ha dado, nos han llevado en volandas y ha sido una gozada verles animar a los más pequeños y más grandes. En segundo lugar, felicitar a mi equipo por el trabajo que ha realizado durante todo el partido. Hemos tenido dos versiones muy diferentes. Hemos jugado unos primeros 15 minutos muy buenos pero no me ha gustado cómo hemos gestionado los últimos 5 minutos de la primera mitad. En el segundo tiempo hemos estado precipitados y hemos jugado a un nivel inferior. El partido ha sido muy tenso y las disputas han sido continuas. El rival nos ha exigido muchísimo y hemos cometido errores que nos tocará corregir a partir del lunes, pero la actitud de los jugadores ha sido buenísima. Comenzamos a preparar la Copa de Euskadi juvenil ante el Gora Bilbao».