El Lauburu asalta la tercera plaza en división de honor juvenil M.A. IBARRA. Miércoles, 25 abril 2018, 00:19

El Lauburu Ibarra Mahala venció por 1-2 al Mar Rock cántabro en la mañana del domingo y continúa sumando puntos a una jornada del final de liga. Los piparreros que suman con esta victoria 42 puntos tuvieron que emplearse a fondo durante los 40 minutos para vencer a un equipo que vendió cara la derrota y que ofreció muy buena imagen delante de su público.

El partido comenzó con los piparreros muy enchufados, que a raíz de circulaciones rápidas de balón generaban las primeras ocasiones en la portería local. Primeros minutos en los cuales el portero local realizó magníficas intervenciones, impidiendo que el equipo ibartarra se pusiera por delante en el marcador.

El equipo cántabro con un esquema de juego 3-1 en ataque y una defensa individual en mitad de pista, esperaban el error de los visitantes para salir a la contra y explotar la velocidad de sus jugadores. El plan de viaje les salió perfecto ya que en el minuto 9 de partido se pusieron por delante en su segundo lanzamiento a portería. Se complicaron las cosas para los piparreros que veían cómo una y otra vez el portero seguía sacando balones milagrosos para su equipo. Dos balones estrellaron el equipo en los palos en la primera mitad, mientras los visitantes en otra transición y a falta de 5 minutos para finalizar la primera parte, también daban otro palo. Con este resultado finalizó la primera mitad donde los ibartarras merecieron un poco más por las acciones de peligro generadas.

El decorado del partido no cambió en el segundo tiempo: los locales esperaban en media pista y los piparreros, a sabiendas que tenían que ganar el partido, no les quedaba más que subir un puntito el nivel de intensidad y agresividad. Las ocasiones se sucedían continuamente por el bando piparrero, pero los visitantes no conseguían empatar el partido. Primeros 7 minutos de partido de la segunda mitad y 3 acciones habían terminado en la madera del equipo local. La pelota no entraba y el partido continuaba con el 1-0 a favor de los cántabros. En el minuto 31, Paul Rueda hacía el empate a 1 tras aprovechar una buena acción de 1x1 de Álvaro Alonso. Los piparreros, que estaban cuajando una gran segunda parte, no bajaron de intensidad y a falta de 5 minutos, Asier Colas hacía el 1-2 en el marcador, tras superar brillantemente una acción de 1x1 delante del portero. Tras el gol de los visitantes, los locales optaron por sacar el recurso de portero jugador, tras un robo de Iker Zubelzu. Éste envió el balón de nuevo a la madera y a pesar de que los locales lo intentaron, el resultado final ya no se movería llevándose los morados los tres puntos a Ibarra. Al finalizar el encuentro, el entrenador valoraba: “Hemos realizado un partido muy completo en ataque, el portero de ellos ha estado fenomenal; hemos estrellado 6 balones en los postes y nuevamente hemos hecho visible la carencia que tenemos delante de la portería. El equipo ha sido muy generoso y solidario en el esfuerzo y nuevamente ha creído hasta el final. Remontar un partido fuera de casa nunca es fácil y hoy el equipo ha tomado muy buenas decisiones en los minutos decisivos del encuentro. La semana que viene jugamos el último partido de liga en casa y nos gustaría conseguir la victoria, para dejar Belabieta invicto toda la temporada y agradecer la asistencia de la gente que nos apoya semana a semana bien en casa y bien fuera».

Este resultado, junto con el traspiés en casa del Eskoriatza, hacen subir un puesto a los entrenados por Arévalo, una brillante tercera plaza que precisamente deberán defender el sábado en Belabieta ante su público, contra el otro representante guipuzcoano en la categoría, ya que el calendario ha sido caprichoso dejando ese enfrentamiento para la última jornada, donde tan solo 1 punto separa a los dos equipos, por lo que más allá del resultado, ambos clubes deben estar muy satisfechos del rendimiento de sus equipos en una temporada exigente y que podría ser la de la consolidación de la categoría. El partido tendrá lugar a las 16.00 horas.