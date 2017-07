Inicio de las obras del nuevo Servicio de Atención Ciudadana Se derribarán los actuales locales de la Udaltzaingoa. / ARRATIBEL Su apertura está prevista para finales de año IMANOL ARRATIBEL amasa-villabona. Viernes, 7 julio 2017, 00:25

El nuevo Servicio de Atención Ciudadana de Amasa-Villabona, que posibilitará una notable mejora de los trámites y gestiones administrativas en la localidad comienza a tomar forma. Tras la adjudicación de la obra a la empresa Bigara Equipamientos de Oficina S.L por un montante de 121.000 euros, los trabajos comenzaron hace varias semanas. El plazo de ejecución de la obra será de 12 semanas, con una planificación de trabajos en dos fases diferenciadas: en una primera fase, se acondicionará el local que utilizaban hasta hace unos meses los educadores de calle y el almacén como nuevas oficinas para la Policía Municipal.

Una vez que se produzca el traslado de los policías municipales a sus nuevas dependencias, se iniciará la segunda fase que consistirá en el derribo de los actuales locales de la Udaltzaingoa para su acondicionamiento como centro del Servicio de Atención Ciudadana. En todo caso, la Policía Municipal no realizará el traslado antes del final del traslado de los Santio Jaiak para no entorpecer su actuación en unas fechas donde su tarea es sumamente importante en el buen transcurrir de las jornadas festivas. «Las obras están pensadas para que el ciudadano no se vea afectado en ningún caso», señala la alcaldesa Maite Izagirre.

Paralelamente a la materialización de las obras, el Ayuntamiento está estudiando distintas ofertas de mobiliario para estas nuevas oficinas que situarán a Amasa-Villabona en una primera línea en lo que a atención y resolución de problemas administrativos se refiere.

Desierto portada de Santios

El tribunal del concurso de la portada del programa de Santios 2017 ha declarado desierto el premio, ya que a su entender los trabajos presentados no tenían la suficiente calidad. La portada será realizada por una empresa de diseño externa.

Feria de la cerveza Villabona

La habitual Feria de la Cerveza de Villabona organizada por la Sociedad Irrintzi no se va a celebrar como los años anteriores, por causas ajenas a la Sociedad. Las obras que se van a realizar en la Ikastola Irrintzi han impedido que se pueda realizar la feria en el recinto habitual. De todas formas, la Sociedad Irrintzi ha organizado un Fin de Semana de la Cerveza, ofreciendo comidas y cenas los días 14, 15 y 16 de julio. Se darán menús compuestos por codillo, salchichas, gulas, helado y cerveza y hay que adquirir los tiques en el Bar Iru Aldeta y en la Sociedad Irrintzi de siete a nueve de la tarde.

Lecturas contadores de agua

Gipuzkoako Urak, S.A. informa a sus abonados de Villabona que las lecturas de contadores de agua correspondientes al segundo trimestre del año darán comienzo en la semana que viene. En caso de no encontrarse en casa puede facilitarse la lectura rellenando la cédula de notificación que el lector habrá dejado en su domicilio. Pueden entregarla en cualquiera de las oficinas del servicio.