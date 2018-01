Más de 24 horas sin luz en algunos puntos del Goierri en un fin de semana «horrible» El partido entre el Ampo Ordizia y el Independiente de Santander se suspendió por la nieve / JOSETXO MARIN Temporal de nieve en Gipuzkoa Algunas zonas se quedaron sin suministro eléctrico desde el sábado por la tarde hasta el domingo por la noche a consecuencia del temporal de nieve AINHOA IGLESIAS Lunes, 8 enero 2018, 14:19

«Horrible». Así resume Ionela Predescu, del Bar Nerea de Ordizia, la situación que se ha vivido este fin de semana en algunas localidades del Goierri. La cara más cruda que el temporal de nieve dejó en Gipuzkoa, con cientos de personas atrapadas en las carreteras, no fue la única incidencia que convirtió el Día de Reyes en una jornada aciaga. Tal como confirma Iberdrola, «desde el sábado por la tarde y hasta última hora del domingo» diversas averías en la red eléctrica dejaron a parte de la cuenca alta del río Oria sin luz. En algunos puntos, durante más de 24 horas.

Uno de los lugares en los que el apagón duró más tiempo fue en barrio ordiziarra de Ontegi Enea, donde aún esta mañana, ya con el problema resuelto, los vecinos se lamentaban de lo ocurrido. «Gente con niños pequeños ha tenido que soportar el frío sin calefacción, y sin poder ofrecerles a los críos ni siquiera un desayuno caliente», se duele Predescu, quien además ha sufrido las consecuencias del apagón en su negocio. «Nos quedamos el sábado por la tarde sin suministro eléctrico, con el bar a pleno rendimiento. Lo solucionamos poniendo velas en las mesas, pero la luz no ha vuelto hasta el domingo a las nueve de la noche, por lo que hemos perdido las cenas del día 6, y todas las comidas del día 7», resume. También parte de la carne que guardaba en las cámaras frigoríficas se ha malogrado, por no hablar de que el grueso del negocio ha estado parado, con aparatos tan básicos como el lavavajillas o la cafetera fuera del servicio.

Tras el trago de no poder responder a la clientela, Ionela Predescu, a la que todos conocen como 'Ione', piensa ahora en cómo recuperar parte de lo perdido. «Son dos días muy fuertes de trabajo y mira, no sé qué voy a hacer, pero no me voy a quedar de brazos cruzados», asegura, en referencia a reclamar posibles indemnizaciones.

Un centenar de efectivos

Según detallan fuentes de Iberdrola, ha sido el temporal de nieve el que ha provocado que la red eléctrica se haya visto afectada. «La nieve se acumula en los árboles y postes y se convierte en hielo. Ese peso extra hace que los cables se desencajen», explican.

La compañía asegura que tomó medidas ante la alerta naranja que los servicios de meteorología activaron ya el viernes y, por eso, llegado el momento, movilizó en total a más de cien efectivos para ir solucionando las incidencias que se iban produciendo. A algunas zonas, sin embargo, ha resultado especialmente difícil acceder debido, precisamente, al temporal y al mal estado de la calzada. Además, aseguran, el propio trabajo de reacondicionamiento requiere que la luz permanezca cortada para que los operarios puedan acometer las tareas con seguridad.