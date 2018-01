El euskera, lengua de Shakespeare Urrup antzerki taldea cumple su 25 aniversario. Urrup antzerki taldea presentará el viernes 'Zuek nahi bezala', una de las comedias más maduras y trabajadas del dramaturgo, en euskera DV LAZKAO. Miércoles, 31 enero 2018, 00:21

Urrup antzerki taldea está de celebración, ya que se cumplen 25 años de su nacimiento. Sus componentes comenzaron a plantearse hace ya más de un año cómo les gustaría celebrar este aniversario tan especial y, ¿qué mejor manera de hacerlo que acompañados del publico que ha seguido fielmente al grupo de teatro goierritarra durante toda su trayectoria?

Decidieron así, después de muchos debates y controversias, representar una gran obra de teatro, con una producción profesional, y a propuesta de la directora Rosa Rojo, se eligió 'As you like it' (Como gustéis), de William Shakespeare.

«Ha sido una aventura ambiciosa, compleja, que nos ha exigido mucho esfuerzo», señala el miembro de Urrup Jose Luis Elorza, en nombre del grupo de teatro, «pero con la que estamos muy ilusionados».

Esta vez, además, optaron por hacerla en euskera «aunque no por ideología o militancia sino porque queríamos demostrarnos a nosotros mismos que podíamos trabajar Shakespeare en euskera y además pasarlo bien trabajándolo; que podíamos divertir a nuestro público de Lazkao tanto como lo hiciera el de Londres cuando se estrenó la obra en 1599».

Una comedia de amor

Así, Urrup presentará oficialmente el viernes, 2 de febrero, su última y más importante producción en Lazkao; representará la obra 'Zuek Nahi Bezala' de Shakespeare a partir de las ocho de la tarde, en Areria.

'Zuek nahi bezala' no es una de las obras más conocidas del auto, pero en opinión de muchos críticos se trata de una de sus comedias más maduras y trabajadas, además de una de las más representadas y de las que mayor éxito obtuvo en el momento de su estreno.

Es una comedia en la que caben el drama, el sufrimiento, el amor, las luchas por el poder, los conflictos familiares, la risa, la sensualidad, la música... Shakespeare en estado puro, pero en clave de comedia. Es, en definitiva, «una comedia de amor con canciones y disfraces».

El inicio es, sin embargo, brutal y violento: un tirano ha subido al trono y, un hermano maltrata a otro hermano. Todos los desterrados huyen al Bosque de Arden donde el amor es un valor absoluto y la más absoluta de las casualidades. La música, la filosofía, el deseo, el amor y la burla son los ingredientes de esta enorme tarta.

Para la puesta en escena, Urrup ha contado con los siguientes profesionales: Iñaki Albisua (traducción), Ibai Maritxalar (escenografía), Iker Zinkunegi (iluminación), Eneko Pizarro (sonido), Garazi Zabaleta (canciones), Eukene Lekuona (diseño gráfico y fotografía), Loinaz Elorza e Idoia Dávila (Vídeo y edición audiovisual); y todo ello bajo la dirección general de Rosa Rojo.

«Es una producción importante, sin duda la más ambiciosa que Urrup ha acometido en sus 25 años de historia, y es la mejor producción profesional a la que hemos podido llegar, posiblemente la mayor que nunca se haya hecho en Goierri con recursos propios». En Urrup están convencidos que la obra que han preparado merece la pena. «Ahora toca pasar el examen del viernes y que el público dé su veredicto».