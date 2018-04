16 dantzaris de Oinkari en la última eliminatoria del Concurso de Aurresku y Soinu Zahar Se disputará el domingo, a las once, en Herriko antzokia de Elgoibar IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Viernes, 20 abril 2018, 00:17

La cuarta eliminatoria del XXI Campeonato de Aurresku (chicos, del 2003-2006) y la sexta del XX. Soinu Zahar (chicas, del 2003-2005) guipuzcoano infantil, se disputará este domingo, a las once de la mañana, en el Herriko antzokia (Elgoibar), con la presencia de 28 dantzaris de Gipuzkoa y Navarra), organizado por Euskal Dantzarien Biltzarra y Escuela de Música y Danza Inazio Bereziartua. Primero, en la sesión de Soinu Zahar participarán 17 chicas de la categoría B, bajo los sones de la Banda municipal de Txistularis y que el jurado compuesto por componentes del Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarra no perderá detalle en la difícil tarea de puntuar. Entre las participantes bailarán 17 chicas: Aiara Altuna, Idoia Urdangarin Nahia González, Naroa Legarra y Udane Altuna (Amasa-Villabona), Lorea Zabala y Maitane Irurzun (Aduna), Elene Zeberio y Maddi Etxeberria (Asteasu), Ane Crespo y June Tejeria (Zizurkil), Miren Zumeta (Larraul) y Maria Ansa (Anoeta), todas ellas componentes del Oinkari Dantza Taldea así como Amaia Sasiain y Jone Gil (Elgoibar), Naroa Otxoa (Etxarri) y Lohitzune Telletxea (Oiartzun). Con posterioridad, se desarrollará el Campeonato de Aurresku para chicos, en la categoría B. Participarán once chicos: Gorka Duran (Amasa-Villabona), Aritz Maiza (Alegia), Joanes Zubia (Ibarra) de Ointzari Dantza Taldea así como Aimar Almortza, Eneko Etxaniz, Jon Etxeberria, Markel Goenaga (Elgoibar), Endika Osa y Ugaitz Ribera (Lezo), Mattin Etxebeste (Oiartzun) y Xabier Bengoetxea (Ziordia).

Hoy, el Egarri, en Anoeta

Hoy el Egarri Taberna se enfrenta al Anoeta, a las 21 horas, en el polideportivo Abraham Olano. Y el Egintza juega mañana contra el Trikuharri a las 16.30 horas, en Olaederra. En la pasada perdió por 4 a 1 con el Gamón, a domicilio.