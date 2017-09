El PNV critica la «incoherencia» de EH Bildu en el ayuntamiento «Su concejal, Xabat Laborde, cobrará 46.800 euros anuales de salario base», señalan IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Viernes, 15 septiembre 2017, 00:46

En el pleno celebrado el 17 de julio, EH Bildu presentó una propuesta para que uno de sus concejales, Xabat Laborde Etxabe, pasara a desempeñar funciones de «concejal liberado» con cargo a los presupuestos municipales. «El edil de la izquierda abertzale cobrará, a partir de ahora, por una jornada de cuatro horas al día, 46.800 euros anuales de sueldo base para lo que resta de legislatura» critican desde PNV-EAJ de Amasa-Villabona.

En relación con este acuerdo, sobre el que no hay nada que decir desde el punto de vista legal ya que cumple lo establecido en la nueva Ley Municipal aprobada por el Parlamento, EAJ-PNV de Amasa-Villabona critica abiertamente la incoherencia política de Bildu.

«Hace unos meses, cuando el ayuntamiento determinó, de acuerdo con los preceptos legales, la cuantía a cobrar por Maite Izagirre, para dedicarse con carácter de exclusividad a su labor de alcalde a jornada completa, como máximo responsable político de una comunidad de cerca de 6.000 ciudadanos, la izquierda abertzale, recordando viejos tiempos, puso en marcha una campaña de acoso y derribo contra la primer representante municipal, campaña ésta en la que no faltaron carteles por todo el pueblo y gritos e insultos en el pleno» señalan.

«Si esto fuera poco, los concejales de EH Bildu en aquella sesión plenaria, manifestaron, con un discurso «clasista» y elitista, que el sueldo de la alcaldesa no tenía justificación ya que «solo era una dependienta y no un juez o cirujano»; haciendo gala de un tono de desprecio fuera de lugar, increparon a Maite Izagirre con frases del tipo «primero demuestra y luego cobra». En aquella sesión plenaria recuerdan, «EH Bildu de Amasa-Villabona rompió con su discurso el principio democrático de que cualquier persona tiene derecho «a elegir y ser elegida» y justificó, presentándonos un modelo de sociedad elitista, que los sueldos no están relacionados con la responsabilidad, la dedicación y el riesgo, sino con haber sido en la vida laboral anterior un «médico o magistrado». En aquella sesión, EH Bildu echó por tierra todas las conquistas históricas del movimiento sindical, aclarándonos que su modelo de referencial social y político es el sistema de 'castas' de la India: depende donde hayas nacido (o hayas trabajado), así deberá ser tu futuro».

«Sólo varios meses después de aquel comportamiento escasamente democrático, EH Bildu, en pleno verano y una semana antes de fiestas (para que tuviera menos eco) presentó su propuesta, que fue aceptada como no podía ser de otra manera, de «liberar» a un concejal suyo por el montante de 7.800.000 de las antiguas pesetas al año, como sueldo base. Será la primera vez en toda la historia democrática municipal que un concejal de la oposición cobre sueldo. Y si esto fuera poco, resulta cuando menos curioso que la persona «liberada» sea la misma que llenó el pueblo de carteles contra el sueldo de la alcaldesa, intentando enturbiar, sin conseguirlo, el nuevo clima social que empezaba a generarse en el pueblo. No sabemos si el Sr. Laborde es Graduado en Medicina o Juez, nos da lo mismo. Todos, independientemente de su formación académica, tienen derecho a trabajar en el ayuntamiento y cobrar por ello y en este tema, no puede haber debate. Lo que a nuestro juicio no tiene pase es la incoherencia política de EH Bildu (que en la pasada legislatura tuvo 4 «liberados») y su absoluta falta de autocrítica con respecto a su actitud contra Maite Izagirre. «Nosotros, desde EAJ-PNV, cumpliendo como siempre con la legalidad municipal, seguiremos trabajando, con un estilo de gobierno basado en el diálogo y el acuerdo, por el desarrollo económico para nuestro municipio, por una mejor convivencia social en Amasa-Villabona» finalizan.