Concentración y manifestación de los pensionistas y jubilados por unas pensiones dignas Jubilados y pensionistas volvieron a juntarse para demandar de pensiones públicas dignas. / ARRATIBEL «El derecho a una pensión pública digna no se negocia, se ejerce», señalaron los concentrados IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Martes, 12 junio 2018, 00:29

Los pensionistas y jubilados de la localidad, se volvieron a juntarse, ayer lunes, al mediodía, en la Plaza Berdura, para reclamar unas pensiones públicas «dignas» y que se reconozca la pensión mínima de «1.080 euros. A continuación, desde la Plaza Errebote, los concentrados, unos 70 se manifestaron por las calles de la localidad para finalizar en la Plaza Malkar con el lema de que «el derecho a una pensión pública digna no se negocia, se ejerce». Se leyó un comunicado en el que decía si alguien tenía alguna duda, luchar merece la pena. Con «nuestras movilizaciones las personas pensionistas hemos conseguido que las pensiones entren en la agenda política y en la negociación presupuestaria». Sin embargo, lo acordado por el PP y el PNV es «netamente insuficiente y no satisface las demandas de las personas pensionistas, por mucho marketing, autobombo y demagogia que los firmantes derrochen en los medios de comunicación».

Subrayaron de que no hay ninguna garantía de que a partir de ahora «nuestras pensiones se revaloricen en función del IPC» ya que el acuerdo en este sentido es sólo para los años 2018 y 2019, los incrementos de las prensiones que se complementan con la RGI en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra no se beneficiarán de incremento alguno, el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 no se elimina, so se retasa su ejecución. Indicando que las migajas con las que «nos pretenden engañar «perpetúan la pobreza entre las personas pensionistas. Una de cada tres personas tiene una pensión inferior al actual SMI (salario mínimo profesional) y el 52% es inferior a mil euros. Estos datos que demuestran el desigual reparto de la riqueza, ocultan una realidad que es especialmente grave para las mujeres, ya que sus pensiones de jubilación son un 70% más baja que las de los hombres. Matizan que es inaceptable dejar el derecho a una pensión pública digna en manos de la negociación presupuestaria entre partidos políticos, «nuestras pensiones no son moneda de cambio para utilizar en la disputa partidista».

En el acuerdo no hay ninguna garantía para el el sistema público de pensiones que estamos reclamando, no se hace ninguna mención a la petición de 1.080 euros. Piensan que el derecho a una vida digna, a un empleo de calidad y a una pensión suficiente no son reivindicaciones exclusivas de las personas pensionistas. Por ello, «llamamos al conjunto de la sociedad, partidos, políticos, sindicatos, asociaciones de todo tipo, comerciantes, mujeres, jóvenes, desempleados/as, autónomos y cuantas personas vivan en Tolosaldea a participar activamente en esta lucha». Y finalizaron señalando que «con la confianza de qué sólo se ganan las luchas que se dan y con la esperanza de que vamos a ganar».

Comida de la final

El Billabona FKE celebrará la fiesta del club en Txermin, el sábado, día 16. Los tickets para asistir a la comida están ya a la venta hasta mañana miércoles, último día, en 'Kazetaria-Periodista' bien para adultos como para los niños. El programa acoge a las 10 de la mañana, en la Plaza Errebote, de juegos e hinchables de la mano de la Fundación de la Real Sociedad y Supermercados BM. A las 14.15 horas, comida y a las 16.30, acto de fin de temporada.