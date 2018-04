Cien escolares en el programa itinerante sobre los accidentes de tráfico Alumnos del Instituto Erniobea y Zubimusu Ikastola estuvieron ayer al cine Gurea. / FOTOS ARRATIBEL Tres personas intervinieron, ayer, en el Gurea, junto al personaje virtual e interactivo, Dummy IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Viernes, 13 abril 2018, 00:17

Alrededor de unos cien alumnos y varios profesores del Instituto Erniobea y Zubimusu Ikastola acudieron y participaron ayer, por la mañana, en el evento organizado por Baleuko, para la prevención de accidentes de tráfico titulado 'Don't be Dummy-Para ti no hay repuestos', la nueva campaña impulsada del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para explicar a los escolares las consecuencias de los accidentes y cómo prevenirlos, en el cine Gurea. La sesión estuvo protagonizada por el personaje virtual e interactivo, Dummy que fue el encargado de dar paso a los testimonios de personas o familiares de víctimas de accidentes de tráfico, para lo cual se ha contado con la colaboración de la Asociación Stop Accidentes y la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme).

Además, los jóvenes estudiantes de la localidad escucharon en 'in situ' los testimonios que en primera persona ofrecieron Eusebio Lizarazu, Jefe de la Policía local José Luis Irizar, sargento del cuerpo de Bomberos y Alaitz Arbilla, que con cuatro años fue víctima de un accidente de tráfico que le condenó a una silla de ruedas de por vida. El evento también recogió relatos de las vivencias de personas que participan en la atención de las situaciones de emergencia que generan los accidentes (ertzainas, policías locales, profesionales de Osakidetza, personal de Salvamentos y Extinción de Incendios, técnicos de Emergencias...). Los testimonios fueron intercalándose con vídeos de situaciones imprudentes que suelen provocar accidentes de tráfico con consecuencias mortales como la velocidad excesiva, el consumo del alcohol y/o drogas, el manejo de móviles o artilugios electrónicos durante la conducción o no respetar las indicaciones de tráfico, entre otras. Aseveraron los participantes que «conducir un automóvil no es un videojuego» y que la velocidad, la distracción al volante y el consumo de alcohol y drogas son las principales causas de accidentes de tráfico. Y en el video se leyó que escribir un mensaje de texto mientras se conduce, por ejemplo, multiplica por 23 el riesgo de accidente grave y el 43% de los jóvenes reconocen haber 'wasapeado' mientras conducían.

