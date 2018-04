Campaña para la prevención de accidentes de tráfico hoy en el Gurea

Esta mañana, se celebrará el evento organizado por Baleuko, para la prevención de accidentes de tráfico titulado 'Don't be Dummy-Para ti no hay repuestos', la nueva campaña impulsada del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para explicar a los escolares las consecuencias de los accidentes y cómo prevenirlos El evento se realizará en el cine Gurea a las once de la mañana. En esa sesión participarán 107 alumnos y 7 profesores del Instituto Erniobea y Zubimusu Ikastola. Un personaje virtual e interactivo, un maniquí que utilizan las empresas automovilísticas para probar la seguridad de sus nuevos modelos, es el encargado de dar paso a los testimonios de personas o familiares de víctimas de accidentes de tráfico, para lo cual se ha contado con la colaboración de la Asociación Stop Accidentes y la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme). Hasta ahora han estado en 18 municipios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. De momento han participado más de 6.400 alumnos y unas 35 personas se han atrevido a contar sus experiencias personales.

Taller

La temporada del cuidado de las plantas de tomate está por llegar y el Ayuntamiento ha organizado un taller de hora y media junto con la Red de Baratze Parkea hoy jueves en las huertas que se encuentran camino de Amasa, a las seis de la tarde. El taller se ofrecerá mediante la 'Furgobaratza' de Ekogunea. En el taller se ofrecerá información relativa al cuidado ecológico de la planta de tomate y se responderá a las preguntas formuladas por las y los ciudadanos que participen en la misma. El taller se realizará en el Baratze Parkea, será gratuito y la convocatoria estará abierta a todos los y las amasa-villabonatarras.

Partidos de pelota

El Behar Zana inicia hoy el Campeoanto Federado de Gipuzkoa Pared izquierda, mano individual cadete del cuatro y medio, Segunda división. Olasagasti y Jauregi, ambos del Behar Zana, en el grupo A, se enfrentan a las 18.30 horas, en el frontón Behar Zana.