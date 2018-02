'Blues Gaua' con Iker Piris Trio y Shirley Davis & The Silverbacks este sábado Será la XVI edición de la destacada cita musical y se llevará a cabo en los bares Pasus e Egarri I. ARRATIBEL ZIZURKIL. Miércoles, 21 febrero 2018, 08:03

Tras el éxito obtenido en las anteriores ediciones, en la noche del sábado, del día 24, se realizará por dieciseisavo año consecutivo el festival 'Blues Gaua' en la localidad de Zizurkil, en los bares Pasus e Egarri. Se tendrá la oportunidad de escuchar diferentes estilos del mejor blues y que este año recibirá a dos grupos.

La sesión de conciertos comenzará a las once de la noche, en el bar Pasus, con 'Iker Piris Trio'. La pasión por el Blues y la música afroamericana en general, le llevó a formar la banda The Romanticos en 2009. Iker Piris, guitarrista y cantante, ofrecerá un repertorio variado de composiciones propias cargadas de Swing y sonidos de raíz, con pinceladas de Funk y un genuino Rhythm&Blues de fondo.

A partir de las 00.30 horas, el bar Egarri tomará el relevo con la actuación de 'Shirley Davis & The Silverbacks'. La voz de Shirley Davis es el equilibrio perfecto entre calidez y potencia puesto al servicio del Soul. Su historia tanto con la discográfica Tucxone Records como con The Silverbacks es cuando menos curiosa, y fruto de un flechazo. Esta vocalista inglesa afincada en Australia tuvo su oportunidad en un concierto de Sharon Jones & The Dapkings en Madrid, siendo invitada a subir al escenario y cautivando al sello discográfico madrileño. Tras una búsqueda por internet, descubren su trayectoria, donde aparecen nombres como Marva Whitney, Grand Wazoo, Osaka Monaurail, Deepface o Wilson y le proponen venirse a España y grabar junto a los Silverbacks. De esta unión nació 'Black rose', álbum que exprime la dulce y potente voz de Shirley y que se compone de diez temas que rebosan emoción, energía y vitalidad, y abarcan temáticas tan dispares como el amor y el desamor, temas sociales, la superación personal, etcétera.