No habrá subida de tasas en 2018 El alcalde señala que el acuerdo en el Cupo «negociado con el gobierno de Madrid, que ha traido la baja de la presión fiscal, posibilita que no haya incremento» Es la propuesta que realiza el gobierno municipal al resto de grupos municipales JUANTXO UNANUA BEASAIN. Martes, 19 septiembre 2017, 00:09

En breve serán sometidas a aprobación, en un pleno ordinario, las Ordenanzas Fiscales 2018, es decir, la tasas, impuestos y precios públicos para 2018.

De entrada el equipo de gobierno del PNV en el Ayuntamiento, en el próximo pleno propondrá congelar las tasas e impuestos del próximo año 2018. Dicha propuesta «fue comunicada a los grupos de la oposición».

Analizados los capítulos de gastos e ingresos, y especialmente la disminución de la presión fiscal a la que se ve sometido el Ayuntamiento en el seno del gobierno municipal, «hemos llegado a la conclusión de que no es necesario realizar subida alguna en las tasas e impuestos de 2018», señalaba el primer edil. Argumentaba que el no incremento de la presión fiscal en la institución municipal viene dado «por la negociación del cupo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno de Madrid». De este modo el Ayuntamiento de Beasain no tendrá que devolver los 462.623euros inicialmente previstos.

Ni agua ni basuras

Desde el Gobierno Municipal se destaca que ni el Impuesto de Bienes Inmuebles (Contribución Urbana), ni el de Construcciones (ICIO), ni el de actividades económicas (IAE) sufrirán incremente alguno de cara a 2018. Del mismo modo, las tasas de basura, agua o el de ocupación de espacio público tampoco tendrán subida alguna.

La decisión de dejar congeladas las Ordenanzas Fiscales de 2018 fue transmitida por parte del gobierno municipal a los grupos de la oposición «y una vez que sean recogidas las propuestas y aportaciones del resto de partidos, serán llevadas a pleno ordinario para poder ser aprobadas y aplicadas nuevamente desde el 1 de enero de 2018».