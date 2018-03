El 'Réquiem' de Mozart, hoy en la Parroquia Ensayo. Ayer, orquesta y coro bajo la dirección de Andoni Sierra realizaron el último ensayo en la parroquia beasaindarra. / JUANTXO UNANUA El coro y la orquesta realizaron ayer el último ensayo del concierto, que está enmarcado en el ciclo Igartza Musika. Será interpretado por Conductus Ensemble y Loinatz abesbatza, dirigidos por Andoni Sierra JUANTXO UNANUA BEASAIN. Domingo, 18 marzo 2018, 11:16

Es un concierto que viene siendo trabajado y preparado desde hace unos meses, no en vano cuenta con un programa de altura. Suele ser muy difícil que ciertas obras del repertorio sinfónico-coral de los denominados compositores de siempre, de los 'clásicos populares', lleguen a los escenarios del interior del territorio. No es la primera vez que Beasain acoge un recital de esta calado. Hace no muchos años fueron el 'Mesías' de Haendel, el 'Te Deum' de Charpentier, o el 'Gloria' de Vivaldi, entre otros, a cargo del Conjunto Barroco de Donostia y Loinatz abesbatza.

En esta ocasión, más concretamente hoy, le toca el turno al afamado 'Requiem en re menor, K. 626' de Mozart, que será interpretado, a partir de las 19.00 hora,s en la Parroquia de la Asunción por la orquesta Conductus Ensemble y las voces de Loinatz abestza, todos ellos dirigidos por Andoni Sierra, titular de la orquesta.

Los datos Lugar y hora Hoy, a partir de las 19.00 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Beasain. Intérpretes y programa La donostiarra orquesta Conductus Ensemble y Loinatz abesbatza. Los solistas serán Jone Martínez (soprano), Adriana Meye (mezzo); Iñigo Vias (tenor)y el bajo Jesús García Aréjula (bajo), que dirigidos por Andoni Sierra interpretarán el 'Requiem en re menor, K. 626' de W. A. Mozart.. Entradas A 10 euros. El 50% de la recaudación será para Atzegi, asociación a favor de personas con discapacidad intelectual.

Esta gran obra musical cuenta además con la intervención de cuatro solistas: la soprano Jone Martínez; la mezzo Adriana Meyer; el tenor Iñigo Vias y el bajo Jesús García Aréjula.

Esta audición llega bajo el paraguas del ciclo Igartza Musika y es la tercera de este primer semestre del año 2018. «Es una cita de lujo y calidad», remarca Xabier Sarasola, organizador del ciclo musical.

Andoni Sierra, el director de la orquesta, reconoció que «no dudaron» y enseguida dijeron que «sí», en cuanto el director del coro les propuso el proyecto. Una obra, la del Requiem, que «no figuraba» en el archivo del repertorio sinfónico-coral del coro, «por lo que nos lanzamos a preparar esta gran obra», en palabras del director Jon Aizpuru.

Concierto con entrada

El concierto de hoy servirá para homenajear de alguna manera a los fallecidos del coro en estos 32 años de andadura. Pero, además, será una cita cargada no solo de música, sino también de solidaridad.

El concierto de esta tarde será con entrada, que se podrán comprar en la misma entrada a la parroquia antes del recital. El coste es de 10 euros, y el 50% de la recaudación será para Atzegi, la Asociación Guipuzcoana en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, creada en al año 1960.