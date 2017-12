El martes actuará en Igartza The Upper Room 'The Upper Room actuará el martes día 26, en el patio del Palacio de Igartza. El grupo donostiarra, que actuará a partir de las 20.00 horas, llega como septeto J. U. BEASAIN. Domingo, 24 diciembre 2017, 10:22

Fue uno de los clásicos de la programación navideña de la villa beasaindarra, en la que la música a través de todas sus variantes cobra gran protagonismo. Pero tras unos años de ausencia, la música gospel este año se hace un hueco en estas fechas. El patio del Palacio de Igartza el martes día 26, a partir de las 20.00 horas, acogerá la actuación el grupo donostiarra The Upper Room.

No es la primera vez que The Upper Room visita Igartza, pero esta vez lo hace con su formación al completo, es decir, en modalidad de septeto.

«Estamos encantados de volver a Beasain tras varios años de ausencia», relatan los miembros del grupo. Integrado por Mikel San José a la voz principal, Santi Romano, Olatz Otxoa y Karlos Etxaniz a los coros e Iñaki Miguel al piano, Andoni Etxebeste a la batería y María Soriazu al bajo.

The Upper Room realizará una actuación en la que interpretará muchas de las composiciones de su nuevo trabajo discográfico, 'Aleluia', así como algunos de los más emblemáticos temas de la historia de la música góspel. No faltarán temas propios como 'Mesedez', 'Jaunaren Hitza' o 'Kebar Ibaiaren Ondoan', o versiones de Amazing Grace o Down By The Riverside, aunque «también hemos euskaldunizado algunos otros temas tradicionales, como 'Oh Happy Day', bautizada como 'Egun Alaia'», revelan.