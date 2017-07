Beñat Iturrioz Biurrun (Trikitilari y miembro del grupo Muxutruk): «Con dos años ya me atrajo el sonido de la 'triki' que tocaban en unas fiestas» Beñat Iturrioz, con la triki y Maddalen Ugalde, al pandero. / JUANTXO «En unas semanas tocaré la trikitixa en Bulgaria, ya que voy acompañando al grupo de dantza Aurtzaka en su gira» JUANTXO UNANUA Beasain. Jueves, 6 julio 2017, 00:08

Es un joven inquieto, característica de su personalidad, propia de la edad. Muy popular y apreciado, 'salsero' en el buen sentido ya que encarna esa máxima 'beti laguntzeko prest' (siempre dispuesto a ayudar). Pero, hoy es protagonista en esta página por su mayor pasión, la trikitixa, instrumento que le encandiló cuando tan solo contaba dos años de edad y años más tarde su saber hacer le ha llevado a conseguir su primer premio. Se trata del joven trikitiari beasaindarra Beñat Iturrioz Biurrun.

-Es alumno de Musika Eskola Loinatz pero ¿por qué se inclinó hacia la trikitixa y no hacia otro instrumento?

-Sigo siendo alumno de la Musika Eskola, y me gustaría seguir siéndolo todo el tiempo posible. El gusto por la música me vino desde muy pequeño. Yo tenía dos años recién cumplidos y en fiestas de un pueblo estaban tocando un trikitilari y un panderojole, y me quedé mirándolos fijamente un buen rato, contemplando cómo tocaban. Yo era un niño muy movido y ahora de joven soy igual. Ya entonces, el sonido de la trikitixa me llamó mucho la atención. De ahí me viene la pasión por este instrumento.

-¿Cuántos años tenía cuando aprendió y tocó su primera melodía? ¿Se acuerda de cuál era?

-Si no recuerdo mal, empecé con clases de trikitixa a los 8 o 9 años. He tenido la suerte de tener como profesor a Juan Tapia, una persona a la que admiro mucho y a la que le tengo un cariño especial. Es un gran profesor. Mi primera melodía fue una kalejira titulada 'Mindegia', la cual a día de hoy sigo tocando con mucho gusto.

-Pero usted es un 'salsero' y un todoterreno, colabora con la ciclista Loinaz, con los dantzaris de Igar-tza, ambienta la feria de los sábados, las fiestas de Zapatari y toca con el grupo Muxutruk... Al final son repertorios diferentes.

-La verdad es que sí. Es una gran oportunidad para darte a conocer, pero tener tantas cosas tiene un inconveniente, que algunas veces te coinciden dos o más cosas en un mismo día y no te da para todo, y toca elegir. Cada momento exige un tipo de melodía diferente, pero una de las cualidades de un buen trikitilari es poder tocar la triki en todo tipo de lugares y tener un repertorio amplio.

-¿Cúal es la melodía que más gustosamente sale de su trikitixa?

-Me encanta tocar la triki y que la gente empiece a bailar. Es muy satisfactorio ver a la gente disfrutar contigo. La canción que más me gusta tocar es 'Bidasoatik harago', la primera canción del nuevo disco que ha sacado Xabi Solano. No solo por la melodía, que es muy alegre, sino también por la letra de la canción, que es muy interesante.

-Por cierto, si no estoy mal encaminado, ganó algún concurso. ¿Cuál fue? ¿Y el próximo?

-Gané con Maddalen Ugalde al pandero, el 'I Certamen de Trikitilaris jovenes', organizado en Lazkao. Fue mi primer concurso. Teníamos que tocar cinco melodías: una kalejira para subir al escenario, una trikitixa, una porrusalda, una arin arin o un fandango (me incliné por el arin arin) y otra kalejira para bajar del escenario. Tuvo su anécdota porque en cuanto bajé del escenario mi padre me llevó a Beasain, junto a una amiga que fue a verme, a coger un autobús, me iba a Holanda de intercambio. En el autobús me enteré de que había ganado el concurso. Me dio pena no poder estar allí para recoger el premio. Por ahora no tengo más concursos en mente, estoy más centrado en el grupo en el que estoy, en Muxutruk.

-¿Su marco ideal con el que sueña para ofrecer un concierto con la trikitixa?

-Prefiero vivir día a día. Tengo la gran suerte de poder ir el próximo día 28, con el grupo Aurtzaka a una gira por Bulgaria. Pero ya me gustaría dar un concierto en alguna Euskal Etxea, o quién sabe, otro de mis sueños es poder llegar a tocar junto a mi ídolo, que es Kepa Junkera.