Aitor Aldasoro (Alcalde de Beasain): «En el Ayuntamiento nunca antes se había informado como lo hacemos ahora»

El 13 de junio de 2015, tras las elecciones municipales, Aitor Aldasoro fue nombrado alcalde de Beasain, por mayoría absoluta obtenida por el PNV grupo municipal del que es portavoz. Estamos en el ecuador de la legislatura y valora de forma positiva la labor realizada por el equipo de gobierno. En esta entrevista da pistas por dónde irá el futuro del municipio.

-¿Cómo valora la labor realizada por el equipo de gobierno que usted preside?

-Valoramos muy positivamente la labor que estamos realizando. Han sido dos años muy intensos y de mucho trabajo, pero gracias a ello y en respuesta al compromiso adquirido con la ciudadanía, estamos logrando llevar a cabo muchos de los proyectos que traíamos ya trabajados y estaban recogidos en el programa que presentamos hace dos años. Por tanto, estamos cumpliendo lo prometido. Nuestro principal objetivo ha sido y seguirá siendo trabajar por el bienestar de las personas, en respuesta a las necesidades y peticiones de la ciudadanía. Seguiremos impulsando el empleo, el mercado y el comercio local, la cultura como seña de identidad de nuestro municipio, el euskera y nuevos proyectos que redunden en beneficio de todos.

-¿Y el trabajo llevado a cabo por los partidos de la oposición?

-Desde el primer día nuestra voluntad ha sido trabajar de manera conjunta, entiendo que ello beneficiará al conjunto de la ciudadanía y hará que mejore Beasain. Por ello, en los presupuestos de estos dos años hemos incluido un 80% de las propuestas de la oposición. Consideramos significativo el hecho de que aprobáramos los presupuestos de 2016 con los votos en contra de la oposición y los de 2017 con el voto a favor del PSE y la abstención de EH Bildu. Creo que ello, deja en evidencia que tenemos total voluntad de colaborar, dialogar, y trabajar de manera conjunta.

Administración obsoleta

-Pusieron en marcha la nueva Organización Municipal ¿Qué mejoras ofrece sobre la anterior?

-El principal objetivo del cambio era lograr mejorar en la gestión para ser más eficaces y eficientes en nuestro día a día. La nueva estructura es mucho más ágil y transparente y tanto la ciudadanía como los grupos de la oposición pueden acceder a mucha más información con la que ejercer su labor, porque la estructura así lo permite y está pensada para ello. ¿Cómo es posible que Barcelona y Bilbao, por ejemplo, tengan una estructura de tres comisiones informativas y Beasain necesite once? Ayuntamientos guipuzcoanos de todos los colores políticos han dado el salto, Irun, Errenteria, Zarautz... entendiendo que el cambio es totalmente necesario. La administración pública debe renovarse y adaptarse o quedará, si es que no se ha quedado ya, obsoleta. Cada jueves nos reunimos en la comisión de portavoces donde informamos de todos los temas a los grupos de la oposición y recogemos sus propuestas. Hasta el momento nunca antes en el Ayuntamiento de Beasain se había informado como lo hacemos ahora y lo digo con la experiencia tenida tanto en gobierno como en oposición. Además debo decir que siempre han tenido y siguen teniendo las puertas abiertas para venir, preguntar y reunirnos, tanto con nosotros como con los técnicos municipales, como no puede ser de otra manera.

-En una publicación municipal usted remarca que el 53% del Plan de Legislatura ya es una realidad.

-Así es. Hemos dado prioridad absoluta al bienestar de las personas y al fomento de empleo. Ejemplo de ello, los cursos de formación para personas desempleadas, el programa Goiz Alzheimer para la prevención de esta enfermedad, el proyecto de las huertas sociales, mejora de los parques, los ascensores para mejorar la accesibilidad, las mejoras en los barrios y en diversos puntos del municipio, la nueva aplicación para la OTA, los servicios de refuerzo lingüístico, los premios del deporte, las mejoras del polideportivo, las nuevas plazas concertadas de Arangoiti, el parque para perros de Ezkiaga, el mercado de productos de temporada del primer sábado de cada mes... También hemos pretendido afianzar proyectos culturales en torno a la danza tradicional y nuestra música. Mediante la creación del Ciclo Igartza Musika, Beca Igartza Música y los convenios con Musikene y dantzan.eus.

-El presupuesto de 2017 salió adelante con el apoyo del PSE y han ido de la mano en el proyecto de cambio de césped de Loinaz.

-Cierto, prueba de ello fue la visita que recibimos del diputado de deportes Denis Itxaso y la voluntad mostrada para con el proyecto. Esperemos que no quede solo en eso.

Y es que más allá del primer equipo, lo verdaderamente meritorio y reseñable es el proyecto de esta directiva para intentar no dejar a nadie que quiera practicar este deporte fuera. La reforma que se llevará a cabo este verano permitirá a muchos más equipos utilizar este campo municipal.

-El proyecto para unir las dos zonas peatonales en proceso de reflexión, cuenta con cierta oposición.

-Desde el Ayuntamiento pusimos en marcha esta prueba de peatonalización con el objeto de tener dos zonas peatonales y reactivar el comercio. Los cambios requieren un tiempo de adaptación y la reflexión es el principal objetivo de este proceso para estudiar alternativas y soluciones relacionadas con la movilidad, el aparcamiento y los aspectos urbanísticos. En este proceso que dijimos que era de reflexión y no de participación, se han planteado diversas soluciones como por ejemplo volver a recuperar la doble dirección en Oriamendi, recuperar plazas de aparcamiento... Una vez finalizado este proceso, analizaremos los resultados y adoptaremos una decisión pensando en el futuro y en lo que es mejor para nuestro municipio.

-Se está trabajando en un nuevo Plan General de la villa. ¿Hacia dónde debe crecer el municipio, si es que tiene que hacerlo?

-Siempre hemos apostado por incorporar la playa de vías de Adif a la trama urbana. Gracias al acuerdo alcanzado por EAJ-PNV en Madrid, el gobierno central se ha comprometido a destinar 450.000 euros a la redacción del proyecto que contemple el traslado de las vías hacia la N-1, dejando libre la playa de vías de Adif. Nuestra experiencia con Adif hasta el momento ha sido muy buena, ya que a petición del PNV de Beasain en Madrid, este año se han llevado a cabo mejoras en la estación. Esperamos que con este primer paso dado podamos desarrollar y ampliar nuestro municipio. Es un primer paso pero hemos logrado incluirlo en la agenda de Madrid.