Koldo Agirre (Portavoz en el Ayuntamiento del grupo municipal de EH Bildu): «Pese a las dificultades, hacemos un balance positivo de nuestro quehacer en el Consistorio»

Koldo Agirre es el portavoz del grupo municipal de EH Bildu, que gobernó el municipio la legislatura 2011-15, con él como alcalde. Hace repaso a la actividad municipal en este ecuador de legislatura. Entre otros temas señala que el balance que realizan del trabajo del equipo de gobierno «no es bueno». Remarca que la nueva Organización Municipal está hecha a «medida del alcalde». Recuerda que apoyarán iniciativas que vayan «en favor del bienestar de los beasaindarras».

-¿Qué balance realiza de la labor de EH Bildu en el Ayuntamiento? ¿Y del equipo de gobierno?

-El balance no puede ser bueno. Venimos de una legislatura en la que estando EH Bildu gobernando en minoría el PNV ejerció una oposición desleal, primando sus intereses particulares por encima de los intereses de los beasaindarras, llegando o intentando bloquear cualquier iniciativa que naciera del gobierno o de los diferentes procesos participativos que se pusieran en marcha (huertas, bidegorri...). Y ahora nos encontramos con una legislatura en la que el gobierno tiene mayoría absoluta, hace y deshace a su antojo, hacen suyos proyectos que antes criticaban sin sonrojarse (como ejemplo Anezka, nombre que le han puesto al proyecto que el gobierno de EH Bildu puso en marcha para nuevas empresas y emprendedores). Todo se decide en el despacho del alcalde sin tener en cuenta para nada la opinión de la oposición, nos sentimos ninguneados. Pese a la dificultad, hacemos un balance positivo de nuestro quehacer, trabajamos los temas en la medida de lo posible y seguimos haciendo propuestas para seguir mejorando Beasain. Siempre hemos estado dispuestos a colaborar cuando se nos ha pedido.

«Para la nueva Organización Municipal propusimos pasar de 11 a 7 comisiones y no a 3, pero no lo aceptaron»

-Ya está en marcha la nueva Organización Municipal. ¿Su funcionamiento es mejor? ¿Qué carencias llega a tener?

-La propuesta de reorganización recibió un 'no' rotundo por nuestra parte. En una entrevista realizada al alcalde en este mismo medio decía que 'la gestión municipal se basa en dialogar, colaborar, acordar, escuchar...' y añadía que 'todas las opiniones, propuestas y aportaciones, tanto de los beasaindarras como de la oposición que sean constructivos para mejorar los proyectos actuales o futuros, son bienvenidos. La colaboración, el trabajo conjunto y la transparencia deben ser la base fundamental de la labor municipal y creo que es totalmente beneficioso para el desarrollo de Beasain'. Las palabras del alcalde son bonitas pero nos gustaría que las pusiera en práctica. Con el paso del tiempo tenemos cada vez más claro que esta nueva Organización Municipal está hecha a medida del alcalde. Tener todo el poder para hacer y deshacer sin consulta de ningún tipo, vaciar de contenido las comisiones, metiendo once comisiones en tres, sin ningún sentido. En la fase previa de trabajo hicimos una propuesta más acorde a la realidad, que consistía en pasar de once a seis o siete comisiones. No se aceptó y se puso en marcha la propuesta del gobierno. Hace dos meses volvimos a realizar una propuesta de modificación de reparto de comisiones y seguimos esperando respuesta, se puede decir que no nos han hecho ni caso. Cuando presentaron la propuesta hablaban de más transparencia y ha pasado todo lo contrario, se ha convertido en un gobierno opaco. No pasa información a la oposición, de manera que nos enteramos de los temas a través de la Prensa y las redes sociales.

-Pero en los presupuestos de 2017 ustedes no votaron en contra sino que se abstuvieron...

-Como dijimos en el pleno de presupuestos, nuestra actitud siempre es constructiva y a pesar de que la actitud del PNV no invitaba a ello, por un ejercicio de responsabilidad creíamos necesario dar el paso para mejorar e intentar normalizar relaciones con el PNV. También reconocer que en las conversaciones que mantuvimos vimos un cambio de talante por parte del PNV, incorporando al presupuesto nuestras aportaciones, como recuperar el plan de bicicletas, renovación del parque Dolarea, proyecto para el cine Usurbe, proceso participativo para decidir el uso que se pueda dar a Olaran... A final de año haremos una valoración sobre el tema, pero viendo el recorrido de estos seis meses no pinta bien.

-La unión de las dos zonas peatonales, de Nagusia y Nafarroa Etorbidea está en proceso de participación. ¿Cuál la postura de su grupo al respecto?

-Este tema resume el hacer de este equipo de gobierno a la perfección. No se pueden hacer peor las cosas. Primero, con una decisión unilateral, sin ni siquiera trabajarla en comisión, se decide peatonalizar la zona de la plaza Erauskin, creando gran malestar entre vecinos y comerciantes. En diciembre nos dijeron que estaba a modo de prueba y que después de fiestas se tomaría una decisión. No se mencionó proceso participativo alguno. Y cuál ha sido nuestra sorpresa al ver que ahora se hace un proceso participativo, en una huida hacia adelante, utilizando el mismo sistema (despreciado por el PNV) que utilizamos nosotros para hacer la ordenanza de locales de jóvenes. Siempre apoyaremos iniciativas que vayan en pos de mejorar el bienestar de los beasaindarras, y seguiremos trabajando para seguir aumentando la red bidegorris, mejorar la accesibilidad de nuestras calles, etcétera. Veremos lo que da el proceso. Lo que no se puede admitir es que el PNV utilice la participación para justificar su ineficacia y su improvisación.

-Se trabaja un nuevo Plan General, ¿hacia dónde debe crecer Beasain, si es que debe hacerlo?

-Debemos recordar y poner en valor el diagnóstico realizado en la pasada legislatura, que proponía un cambio de modelo urbanístico para Beasain, pasando de un modelo de 'crecimiento' y 'sectorización' a uno de 'desarrollo' y 'recalificación'. El suelo es un bien limitado y escaso, y por eso seguir creciendo a costa de recursos que pueden ser necesarios en el futuro no es una opción. Debemos impulsar el sector primario y el turismo, mitigando la presión sobre el medio, y reordenar lo ya urbanizado, impulsando la confluencia de usos compatibles, al objeto de garantizar el empleo, la sostenibilidad y altos estándares de calidad de vida en nuestra ciudad. La reordenación de Bernedo será sin duda una gran oportunidad para poner en práctica este nuevo modelo. Confiamos que el actual gobierno municipal haga suyas estas directrices, aunque jamás lo reconozca públicamente.