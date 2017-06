Mikel Valdivielso (Director general de la Ehunmilak Ultratrail de Beasain): «A las tres pruebas se sumará, a corto plazo, otra destinada a los txikis»

Aquella idea, aquel sueño que rondaba por la cabeza de Mikel Valdivielso hace diez años, hoy es una potente realidad que cada año en julio congrega en la villa a más de un millar de corredores de montaña, llegados de distintas partes del globo terráqueo, de casa, de la comarca, del territorio, de diferentes puntos del Estado español y de países europeos y este año con participación récord que supera las expectativas. Se trata de la Ehunmilak, y sus dos pruebas hermanas, que este año entre sus patrocinadores tienen a EL DIARIO VASCO. Pero en la cabeza de Mikel Valdivielso bullen muchas ideas, objetivos y planes a corto y medio plazo como el de incluir una prueba para los más pequeños.

-¿Cómo surgió la idea, hace siete años, de poner en marcha la Ultra-trail en Beasain?

-No hace siete años, sino diez, ya que la primera edición nos costó prepararla casi tres años. La culpa de todo la tuvo una lesión de rodilla que me llevó a estar un tiempo en el dique seco. Yo conocía este mundillo al haber participado en la Ultratrail del Mont Blanc, la más importante del mundo, en dos ocasiones. '¿Y por qué no organizar algo similar aquí?', me preguntaba. Contábamos con buena parte de los ingredientes: afición, montaña, entorno natural, recorridos, etcétera. Testé la idea con deportistas y aficionados a esta modalidad deportiva y echamos a andar... Aquel sueño queda reflejado en las tres pruebas, la 'Ehunmilak-Ultratrail', la 'Goierriko 2 Haundiak' y el 'Maratón Mari Murumendi' y muchas más ideas.

«Sin el voluntariado que tenemos nada podríamos hacer y en este aspecto ya somos referente para otras pruebas similares»

-Considera que la Ehunmilak, la G2H y la MMM están consolidadas?

-Sí, y además tanto en el calendario nacional como en el internacional, aunque en este último a sus participantes cueste más llegar y máxime en pruebas como la nuestra, con presupuesto limitado. Y eso que nos movemos a distintos eventos y ferias para vender nuestras pruebas. Estuvimos en Chamonix, entre otras 170 ultras a nivel mundial, donde es muy complicado ya que algunas de las pruebas cuentan con el respaldo de las grandes marcas. También fuimos a la TransGranCanaria, entre otras.

-Ha hecho referencia a lo limitado de su presupuesto.

-Así es, echamos en falta ciertos entes que podrían aportar su grano de arena, colaborando con ayudas económicas.

-¿Cómo definiría cada una de las tres pruebas?

-De la EHM destacaría la distancia y el gran desnivel que tiene. Es una prueba que requiere de mucha cabeza y experiencia. La G2H es preciosa, con dos parques naturales en sus 88 kilómetros de recorrido. Y la MMM es un maratón, circuito básico de entrenamiento para quien piense hacer la G2H, ya que es algo antinatural dar el salto directo a la prueba intermedia. La Mari Murumendi puede tener sabor más local. En lo que respecta a los corredores extranjeros que se animan a correr la G2H, por lo general son deportistas que vienen acompañando a algún amigo que participa en la ultratrail y ellos cubren la intermedia.

-El handicap, como siempre, la meteorología...

-A la postre es nuestra incógnita y el gran handicap. Es algo que habrá que ver cada día entre el 7 y 9 de julio. En caso de mal tiempo tenemos alternativas, pero, en pleno verano y si se da un exceso de calor, nos llega a mover toda la planificación. De alguna manera tenemos que hacer de bomberos para que los que en ese momento van corriendo estén bien hidratados, nos obliga a reforzar con personal otros puntos al margen de los avituallamientos, a hidratar a los corredores. Nadie sale de cada avituallamiento sin un litro de agua... Y es que subir al Txindoki a las 14.00 horas, por ejemplo, con 35 grados es muy complicado, es por lo que apelamos al sentido común de los corredores. El calor es lo que más miedo me da por que el frío se puede capear y contrarrestar.

-Y qué sería de estas tres pruebas sin el voluntariado...

-La respuesta del voluntariado es espectacular. No solo son 1.500 personas las que nos ayudan esos tres días, hay otros que se ofrecen y colaboran el resto del año. Yo siempre remarco que podemos tener dinero para montar las pruebas, pero sin los voluntarios nada podríamos hacer. Si algo remarcan los corredores es su satisfacción al ver al voluntariado trabajando en la prueba, 'es que esto no lo vemos en ningún lado', nos comentan. De hecho seremos una de las pocas carreras que cuenta con más voluntarios que participantes y eso que se van igualando las cifras. Quiero resaltar que sin el voluntariado que tenemos no hubiéramos podido ofrecer el grado de calidad de carrera que ofrecemos y en esto hemos marcado tendencia ya que somos ejemplo para otras pruebas.

-¿De cara a esta VIII edición hay novedades?

-Este año tenderemos algunas sorpresas que van a agradar.

-¿Y veremos una cuarta prueba?

-Ya tenemos tres pruebas, a la última, la MMM, le dimos tres años para que se asentara y lo ha hecho. A corto plazo para lo que ronda en la cabeza hay espacio y posibilidad, otra cosa es que el comité organizador le dé el visto bueno. Pero si que puedo adelantar que el siguiente todavía proyecto va dirigido a los más pequeños, un sector muy importante y con el que padres y peques se sientan felices.