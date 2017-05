Una más que ilusionada SD Beasain recibe hoy en Loinaz a La Hoya Lorca

La SD Beasain ya está en play-off de ascenso a Segunda B. Hoy disputa su primera eliminatoria, en casa, en Loinaz, a partir de las 18.30 horas. El sueño se hizo realidad y los de Urtzi Arrondo son más que conscientes del compromiso de disputar la ansiada fase de ascenso a la categoría de bronce.

La primera eliminatoria será contra el equipo La Hoya Lorca B, equipo filial con todo lo que ellos supone, «es fuerte, competitivo y muy bueno», decía el mister vagonero días pasados.

Los vagoneros rezuman ilusión, llegan en un muy buen momento tras haber derrotado con contundencia al Portugalete la pasada semana en Loinaz (4-0).

Jugadores rápidos

El hecho de que el primer partido sea en casa no suele favorecer, pero el míster vagonero no le daba mayor importancia. Reconocía, eso sí, que ellos «tienen jugadores muy rápidos arriba, por lo que no podemos permitirnos el lujo de cometer errores».

La junta directiva del Beasain realiza un llamamiento a la afición vagonera y a los beasaindarras en general para que acudan en masa al partido de esta tarde tal y como lo hizo en el anterior llenando el campo para llevar en volandas a nuestro equipo hacia la victoria.

Para este choque contra los murcianos, el míster cuenta concasi toda la plantilla disponible, al margen de uno de los vagoneros afectado por una rotura fibrilar.

El precio de las entradas será el siguiente: general a 10 euros, jubilados a 8 euros y además el socio podrá adquirir al precio de 5 euros una entrada. Las entradas se pueden comprar con antelación en el bar Xerbera. Los menores de edad tendrán el acceso gratis.

Anuncian que se reforzarán los servicios en las barras del campo.