Una gran gala ligada a la canasta

Hace ya unas décadas, el recordado José Antonio Gasca hablando del deporte de la canasta dijo que «uno de los baloncestos más bonitos se practicaba en Beasain».

El propio Fernando Romay decía el pasado miércoles en Igartza que «hay que echarle narices para que el baloncesto siga vivo 50 años -en referencia al caso de Beasain-. Lo que han tenido que bregar con sus sinsabores y alegrías. Necesitamos de este tipo de ilusiones para trasladarlas a otras facetas de la vida».

Han transcurrido cinco décadas desde que en la temporada 1967-68 surgiera el primer equipo juvenil de basket, en el patio del colegio La Salle, fue el 'La Salle Loinaz'. Hoy, diez lustros más tarde, la disciplina del basket hunde, y con profundidad, sus raíces que sostienen un gran árbol que da fruto y muy bueno, de gran calidad, representando en esas 220 licencias federativas del Arri-BKL, más cientos de peques en la 'Escuela de Basket' (el futuro del club).

Este ayer, hoy y mañana del basket, de la presencia del deporte de la canasta en Beasain, tuvieron su reflejo en la gran 'Gala de los 50 años de baloncesto en Beasain' organizada por el club Arri-BKL.

El Usurbe se quedó pequeño para albergar a los jugadores, autoridades, invitados, familiares, beasaindarras, etcétera. Fue un acto emotivo, con toque oficial. Al margen de los responsables municipales encabezados por el alcalde, Aitor Aldasoro y la edil de deportes, Elena Ruiz, estuvieron presentes el presidente de la Federación Vasca de Baloncesto, Germán Monge y el de la Guipuzcoana, Mikel Lekaroz.

El acto fue abierto por el máximo mandatario del club, Raúl Vázquez, quien trasladó su «agradecimiento» a los que han hecho posible la realidad del basket en la villa.

El alcalde destacó el «valor del voluntariado en esta actividad deportiva» y adelantó que en «no mucho tiempo los partidos de basket volverían a su marco de origen, al patio del colegio La Salle, en la calle Andre Mari (hay un proyecto de cubrir el mismo).

El presidente de la Federación Vasca animó a «seguir trabajando este deporte que genera valores» e hizo entrega, al primer equipo del Arri BKL, de la copa de ascenso a categoría nacional.

En el acto no faltó el resumen histórico y gráfico de estos 50 años. Fue una noche de entrega de trofeos y galardones. Hubo para aquellos que se estrenaron en el primer equipo juvenil, entre ellos, Salva Iriarte (quien iba a decir que acabaría jugando a fútbol y en la Real Sociedad o a Txiki Aranburu que en la disciplina sería fichado por el Real Madrid júnior). Subieron al escenario los equipos de ayer y hoy que de alguna manera consiguieron algún galardón. No faltó el emocionado recuerdo para los que ya no estaban y que trabajaron por el club, jugadores, técnicos y directivos.

A las féminas del sénior el presidente de la Federación Guipuzcoana les entregó la copa de ascenso a segunda nacional.

Hubo reconocimientos para personas muy ligadas al devenir del basket en estas cinco décadas, como La Salle donde nació este deporte, a instituciones, patrocinadores, entre ellos los del propio club, talleres Arri, y también para DV.

En estos 50 años se da el caso de que varios miembros de la misma familia han formado parte del equipo local de basket, en diferentes generaciones, como los Cano-Urteaga. Allí estuvieron Gregorio (fue del juvenil en el 1967-68), María Jesús y Mariasun (del primer sénior femenino) y Felipe, quien fue uno de los punteros durante décadas y hoy sigue estando al pie del cañón como entrenador de uno de los equipos base.

Los canapés servidos por el equipo de Roberto Ruiz y el brindis por otros 50 años de basket en Beasain cerraron la gala.