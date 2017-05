Una «gran temporada» de las féminas del sénior

De «gran temporada» calificaban la materializada por las féminas del sénior del Arri-BKL-Nagusi Optika. A modo de resumen el propio míster, Borja Belloso, ponía sobre la mesa «el gran récord de victorias-derrotas logrado, 19-5, y ser el equipo más anotador de la liga» regular, a pesar de que en la final four lo que ha marcado la diferencia ha sido la gran defensa elaborada.

«No ha sido un camino de rosas» enfatizaba. Se formó una plantilla «extremadamente joven y falta de experiencia en la competición». Con todo, «hemos vivido una liga apasionante, con equipos que les han llevado a luchar hasta el final como Take, Ostadar, Astigarraga y Bera-Bera por una plaza en la fase final, junto con los dos equipos que han arrasado en la fase regular, Bera Bera Gros y Luberri, conformando una liga preciosa y emocionante. Sufrimos dos duros golpes en forma de lesiones , la de María Ezpeleta a principio de temporada y Maider Alvarez en la parte final, no sólo por lo que aportaban en pista sino fuera de la misma». No olvida a las jugadoras que «han hecho el esfuerzo de venir a entrenar muchos días casi en precario, sólo cuatro o seis disponibles y aún y todo seguir manteniendo la ilusión de tirar adelante». El último partido disputado el 13 de mayo «superó con creces todo lo que me pudiera imaginar en el mejor de mis sueños» decía el míster. Aparte de ganar la liga y el derecho a disputar la categoría nacional, lo que realmente se logró «fue formar una pequeña familia entre las jugadoras», No olvida «la brillante labor» de Melo e Iñaki, reconociéndoles «su trayectoria a lo largo de muchos años al frente del sénior femenino y su lucha para que el proyecto no muriese». El míster cerraba su balance «agradecido y orgulloso de lo vivido este año, de lo mucho aprendido como entrenador y contento de haber tenido la suerte de entrenar a tan buen grupo humano».