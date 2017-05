Entre los pintxos, la morcilla al estilo Beasain

Llegaban de visitar el caserío Ondarre, de Segura, donde vivieron, en vivo y en directo, todo el proceso de la elaboración del queso que, por cierto, «les encantó», dijo Niko Osinalde, director de Goitur. Su siguiente parada fue en el Conjunto Monumental de Igartza. Bajar del autobús y coger el móvil y las cámaras fotográficas para pillar una de las bellas imágenes del mismo fue todo uno. Eran una treintena de miembros del 'III Foro Mundial de Gastronomía' que se celebra en Donostia, organizado por el Basque Culinary Center.

Técnicos de turismo europeos, gastrónomos, miembros del gobierno de Kenia, personal de la embajada de Thailandia, además de otros procedentes de otras latitudes tomaron el Conjunto Histórico.

En la terraza del hotel Dolarea todo estaba dispuesto para la comida que estuvo directamente ligada a la gastronomía en miniatura. Fue a base de pintxos elaborados por los dos chefs del cuatro estrellas beasaindarra, Iban Mate y Héctor Cabello.

Cinco pintxos

Emplatados, llegaron a las mesas; la reina, en este caso la morcilla de Olano, ganadora en diez ocasiones del certamen local, a modo de 'Bomba de morcilla de Beasain con espuma de piquillo'; no faltó el 'crujiente de mondeju', o la 'brocheta de salmón ahumado', las 'manitas de cerdo', el 'taco de chuleta' y, a modo postre, la dulce 'torrija caramelizada', «good, very good (muy bueno)», fueron las palabras más repetidas en la terraza de la histórica posada. Los de Kenia sustituyeron el cerdo por el pollo. Se les ofreció txakoli de Bengoetxe (Olaberria) y sidra de Urbitarte (Ataun) bebidas a las que no hicieron ascos, e incluso brindaron con ellas. La foto de familia con el palacio de fondo cerró el acto antes de tomar el bus para regresar a la capital donostiarra.