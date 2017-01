Emiliana García, que es ya la 'amona' de Beasain, hoy cumple 102 años

Rezuma vitalidad, jovialidad, por todos sus poros, y cuenta con potente chorro de voz que para sí quisieran más de una de las 'jóvenes' que han llegado a la cuarentena de años y además prodigiosa memoria.

La protagonista de hoy es la ya 'amona' de Beasain, se trata de Emiliana García, nacida en Pradoluengo (Burgos) un 8 de enero de 1915 y que hoy cumple 102 años.

Emiliana no solo habla de sus recuerdos del ayer, de las pasadas décadas del S. XX. También está al tanto de las noticias que sacuden al mundo en este segunda década del S. XXI que le toca vivir.

DV hablaba ayer con ella, con ésta burgalesa que a sus hoy cumplidos 102 años, presume y hace gala de gran desparpajo.

En Barcelona la guerra del 36

A pesar de que lleva muchas décadas residiendo en el Goierri, no olvida su Pradoluengo (Burgos) natal. Nacida en el seno de una familia de cinco hermanos, de muy joven fue a servir a Barcelona «allí me pilló la guerra del 36», recordaba. Al final, la contienda le obligó a regresar a su Pradoluengo querido. Allí se empleó en una fábrica «en la de Bernabé Lerma, haciendo calcetines y boinas, durante años hasta que llegaron los telares y a las que teníamos un trabajo artesanal, a mano, nos echaron a la calle».

Ella recuerda los momentos de asueto y diversión al estilo de aquellos años, «el baile de los domingos,... y no mucho más». Fueron los años en los que conoció al que más tarde sería su marido el santanderino Vicente Vega con quien contrajo esponsales en su querido municipio burgalés de Pradoluengo.

Con el paso de los años llegaron al Goierri, con sus dos hijas, Nati y Puri . Su marido se empleó en la empresa Apellaniz, entonces «primeramente residimos en la calle Mayor de Ordizia, al lado del comercio de Juantxo, «y hace unos 40 años vinimos al Paseo del Oria de Beasain». Ya en Beasain la familia fue creciendo «con la llegada de los cuatro nietos y dos biznietos».

Faena en la cocina

Emiliana goza de una memoria privilegiada. A sus hoy 102 años, se acuerda de lo de ayer y de lo que ha vivido y disfrutando en los tiempos actuales. Y es que la vitalista amona de Beasain siguen faenando en la cocina, «ahora hago algo menos... los años no pasan en balde. y tampoco me dejan... pero hasta hace poco preparaba la comida para todos».

Mujer vitalista con ganas de vivir y gran apetito y no le hace ascos «a una copita de licor de hierbas».

Reconoce que la tele y la radio antes le «entretenían más». Lo que no falla es a la lectura del semanario 'Pronto' «es la única revista que leo y mi marido compra todos los días EL DIARIO VASCO, al que también hecho un vistazo y de lo que no me olvido es de la novena de San Antonio, de la que soy muy devota, la leo todos los días».

No es mujer perezosa, a sus 102 años, a diario, da su vuelta por el barrio acompañada de su marido y alguna de las hijas, sana costumbre, que seguirá manteniendo mientras las «fuerzas no me fallen».

Hoy 8 de enero, serán muchas las felicitaciones que lleguen al domicilio de los Vega-García, también la del Ayuntamiento y a las que unimos la de este periódico. Zorionak.