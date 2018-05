El Ayuntamiento ofrecerá nuevas ayudas para el alquiler Están destinadas a los jóvenes, entre 18 y 35 años, y ya se pueden solicitar en el ayuntamiento A. ALARCIA LAZKAO. Sábado, 19 mayo 2018, 00:16

Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Lazkao es el de impulsar el desarrollo del municipio y, para ello, cree necesario que los jóvenes lazkaotarras continúen viviendo en Lazkao una vez se han independizado. Por eso se incluyó en los presupuestos de 2018 una nueva partida destinada a ayudas para el alquiler de los jóvenes; un total de 20.000 euros, que se repartirán en función de los ingresos de los solicitantes.

Los lazkaotarras que tengan entre 18 y 35 años ya pueden solicitar esta nueva ayuda aunque para recibirla tendrán que cumplir una serie de requisitos. Habrá que presentar un contrato de alquiler de al menos un año de duración, por ejemplo. Ninguno de los habitantes de la casa alquilada podrá tener una vivienda en propiedad y al menos uno de ellos debe estar empadronado en el municipio con una antigüedad de tres años, como mínimo.

Si la persona que solicita la ayuda vive sola, sus ingresos no podrán superar los 27.000 euros y si los solicitantes son más de uno, esa cantidad no podrá superar los 39.000 euros. Ademas, los alquileres que superen los 550 euros mensuales no podrán optar a la ayuda.

Por cada alquiler se podrán recibir entre 75 y 300 euros mensuales y las solicitudes para ello deben presentarse en el ayuntamiento. El plazo finalizará el 31de diciembre.