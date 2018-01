Las ayudas en concepto de impuestos y tasas municipales se podrán solicitar desde el lunes Las solicitudes se podrán presentar hasta el 1 de febrero en el Ayuntamiento DV LAZKAO. Sábado, 13 enero 2018, 01:27

El Ayuntamiento de Lazkao concederá ayudas a los lazkaotarras con ingresos económicos más bajos, también en 2018, para que las personas que lo necesiten puedan recuperar lo abonado en concepto de impuestos y tasas municipales durante el pasado año. Las devoluciones corresponderán al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana de la vivienda habitual y a las tasas abonadas en 2017 en concepto de agua, alcantarillado y basura y se podrá realizar la solicitud para recibirlas en el departamento de Asuntos Sociales hasta el próximo 1 de febrero.

Los requisitos para acceder a las ayudas están regulados en la ordenanza municipal publicada en el BOG, el 14.04.2014 y se basan principalmente en la renta. Por debajo de 24.769,50 euros, el porcentaje devuelto será distinto en función de los ingresos de una familia y el número de miembros que la componen. Por ejemplo, una familia cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional (9.907,800euros) recibirá el 100% de lo abonado, pero una familia con ingresos anuales del SMI+150% (entre 23.778,72 y 24.769,50 euros) recuperará el 25%, solo si se trata de una familia de al menos cuatro miembros. En el caso de las familias numerosas, la bonificación será del 100% si sus ingresos no superan los 35.000 euros anuales y del 50% en el caso de que lo hagan, siempre que no superen los 45.000 euros.

Documentación a presentar

Para solicitar las ayudas será imprescindible presentar, junto a la instancia de petición de subvención, la fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad convivencial que lo posean y el certificado de los ingresos netos mensuales percibidos por todos (10-T, nóminas, pensiones...). En el caso de que alguno de los miembros de la unidad convivencial sea estudiante, el documento que pruebe que lo es, y el certificado emitido por Lanbide de la situación de desempleo y el justificante de la prestación mensual, en caso de recibirla, si alguno está desempleado.