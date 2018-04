Asteburu honetan, jokatuko dira XXI. Aiztondo Pilota Topaketako finalerdiak

Alkiza, Aduna, Asteasu, Larraul, Amasa-Villabona eta Zizurkileko neska mutilak parte hartzen ari dira eskuz eta pala pilotan XXI. Aiztondo Pilota Topaketako finalerdietan. Finalak, hilaren 28an, Asteasun jokatuko dira. Azken asteburuan: Aurrebenjaminak eskuz: Apirilak 22, igandea, Alkiza, 10:00, Larrarte-Plaza (Villabona) vs Iraola-Aburuza (Aduna) eta Zufiria-Altuna (Villabona) vs Iparragirre-Tejeria (Aduna). Benjaminak eskuz: Aduna, apirilak 20, ostirala, 18:00, Otaegi-Lacarra (Villabona) vs Gonzalez-Oñate (Villabona) eta Arteaga-Larrarte (Villabona) vs Galarraga-Zufiria (Villabona). Alebinak eskuz: Zizurkil, ostiralean, 18:00, Cestau-Iparragirre (Aduna) vs Meulman-Maiza (Villabona) eta Lanzeta-Segurola (Asteasu) vs Zabala-Aristeta (Aduna). Infantilak eskuz: Larraul, bihar osteguna, 18:30, Aranburu anaiak (Villabona) vs Agirre-Agirrezabal (Asteasu) eta Lanzeta-Uitzi (Asteasu) vs Auzmendi-Sorarrain (Alkiza). Neska alebinak eta Infantilak palaz; Asteasu, apirilak 22, igandea, 10:00, Irati Aranburu- Ainhoa Imaz (Asteasu) vs Jone Agirre-Irati Tejeria (Aduna), Naroa Izagirre-Jone Arrieta (Asteasu) vs Olatz-Alaitz-Joane (Villabona), Garazi Maiz-Itziar Segurola (Asteasu) vs Olaia Elgarresta -Maddi Artola (Villabona) eta Eider Juanena-Ihin-tza Urkola (Asteasu) vs Naroa Arre-txe- Garazi Altuna (Villabona).