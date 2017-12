Aizkorri, protagonista en el calendario de DV Diciembre. 'Aizkorri', el desafío y la magia alpina. / JEXUS ARANBARRI El gran macizo nevado ilustra el mes de diciembre en el almanaque que reparte el periódico; este domingo, la cartilla DV GOIERRI. Viernes, 8 diciembre 2017, 00:56

Un año más, el certamen 'Rincones de Gipuzkoa', cuya novena edición ha atraído a 431 participantes, ha servido para elegir las fotografías que ilustran el calendario de DV de 2018, que se entregará el próximo día 17. Se trata de imágenes de diferentes puntos del territorio en el que un lugar tan mágico y bello como Aizkorri no podía faltar. El paisaje nevado del macizo ilustrará el mes de diciembre del próximo año.

Se trata de una fotografía firmada por el azpeitiarra Jexus Aranbarri Arregi. «Me encanta disfrutar de la montaña con los amigos, suelo ir a Aizkorri una veintena de veces al año. La foto que ilustrará el mes de diciembre, fue el resultado de un acto reflejo. Estábamos en febrero», recuerda el propio autor. «Estaba muy nublado y con mucha niebla. No pude hacer fotos en la cima porque apenas se veía, pero cuando empezamos a bajar se abrió un claro y no me lo pensé». Este mendizale azpeitiarra conoce bien Aizkorri, la crestería, San Adrián... y sobre todo Arantzazu, un lugar que califica como «mágico».

Casi siempre sube al parque natural desde Arantzazu. «No soy religioso, más bien lo contrario pero la tranquilidad, la belleza y el arte del entorno del Santuario me embriaga. Me encanta la Basílica, disfrutar de su silencio sentado en un banco con la iglesia vacía. Y me pasa lo mismo con el patrimonio natural del entorno, que es maravilloso», explica.

Gran aficionado a la montaña, ha descubierto junto a ella el placer de congelar esa pasión en un clic. Y pese a definirse como «un mendizale que hace fotos», no tiene reparos en confesar que cuando va a ser una jornada más fotográfica que de montaña, prefiere ir solo.

Además de Aizkorri, para el mes de enero se ha elegido una espectacular estampa de Urbia, firmada por el urretxuarra Pablo Pérez, y que se hizo con el primer premio del certamen.

Cartilla y cupones

Arantzazu, las playas de Zarautz y Saturraran, los puertos de Pasaia y Zarautz, Orio o la calle mayor de Hondarribia son otros de los rincones guipuzcoanos escogidos para el calendario que se repartirá de forma gratuita el próximo domingo 17. Antes, habrá que hacerse con la cartilla que se publicará este domingo, día 10, y rellenarla con los cinco cupones que se publicarán desde el 11 al 15 de diciembre (el 16 y 17 de diciembre habrá comodines).