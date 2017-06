Leire Agirre: «Me gustaría seguir cantando y haciendo música. Dónde y cómo no es lo importante»

Leire Agirre (Lazkao, 1999) es una joven lazkaotarra de 18 años que a pesar de llevar una vida normal, como la de cualquier otra chica de su edad, se ha hecho popular estas últimas semanas gracias a una de sus pasiones, el canto. Leire confiesa que la música ha estado siempre presente en su vida, desde que comenzara a cantar a la temprana edad de siete años en el coro infantil Xanbe, pero los últimos años ocupa además gran parte de su tiempo.

Alumna de la escuela de música lazkaotarra Lazkao Txiki, participó en el concurso musical 'A ze banda!' de ETB en 2014. En aquella ocasión lo hizo junto a otras cuatro amigas con las que logró llegar a la final del certamen pero, aunque el grupo ya se haya disuelto y cada una siga su camino, Agirre sigue cantando con su grupo de la escuela de música o en solitario. «Las cinco integrantes de The Kites (así se llamaba el quinteto) seguimos siendo muy buenas amigas», nos cuenta, «pero cada una ha hecho su vida y ya no cantamos juntas».

Leire estudia música desde hace diez años y toca el piano desde pequeñita pero el canto es lo que le ha dado más alegrías últimamente. Su voz, potente y especial, se ha escuchado más alto que nunca estos últimos meses. Además de participar en los conciertos organizados por la escuela de música durante el curso, podemos verla en You Tube versionando el 'Hallelujah' de Leonard Cohen para promocionar el órgano barroco de la Iglesia de Ataun junto a Jon Munduate, amigo y también alumno de Lazkao Txiki; pero su último logro, y el más importante hasta la fecha, ha sido proclamarse mejor cantante (desconocida) de Euskal Herria a principios del mes de junio.

Interpretación y creatividad

Bilbao acogió este año la final del Euskal Herriko Kantu Txapelketa, concurso creado para promocionar nuevos talentos y apoyar a voces y grupos desconocidos que cantan en euskera.

Reúne participantes de los distintos territorios vascos y Leire se presentó en representación de Gipuzkoa acompañada al piano por Joseba Loinaz, su profesor de música. Lo hicieron sin grandes pretensiones, «con el único objetivo de disfrutar la experiencia y pasarlo bien», confiesa Leire, pero el jurado se quedó impresionado con la voz de la lazkaotarra y ésta regresó a casa con el título de la mejor interpretación, además del premio a la creatividad, ya que la canción que le dio el triunfo, 'Ametsetan Diardu', es de su propia cosecha.

Grupos como Etzakit o voces conocidas como la de Mikel Urdangarin o Eñaut Elorrieta pasaron por este concurso, por ejemplo, aunque a Leire no le preocupa demasiado el futuro. «Yo solo quiero seguir cantando y haciendo música, que es lo que me gusta. Mientras pueda hacerlo, el resto me da un poco igual», dice.

Tras la resaca del premio y los nervios de la selectividad, disfrutará ahora de unas merecidas vacaciones antes de trasladarse a Salamanca a estudiar un grado en Historia y Ciencias de la Música. Cuatro años de estudio que la mantendrán alejada de sus profesores en Lazkao pero en contacto con su pasión, ya que la lazkaotarra tiene claro que la música es parte de su vida y lo seguirá siendo en adelante.